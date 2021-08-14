«Определенный заговор»: Перенджиев прояснил позицию ГИК Петербурга по отношению к «Родине»

Москва, 14 августа. Приход партии «Родина» в Заксобрание Санкт-Петербурга мог бы привести к переменам, которых опасаются некоторые политические силы, считает политолог Александр Перенджиев.

Городская избирательная комиссия (ГИК) Петербурга отказала в регистрации всем кандидатам от партии «Родина», собиравшимся баллотироваться в Заксобрание. Перенджиев не исключил, что здесь речь может идти об «определенном заговоре» со стороны политсил, которые опасаются перемен, передает «Народные новости».

«Может быть есть определенный заговор в том смысле, что партия «Родина» может разрушить какую-то устоявшуюся систему существующих фракций. Вероятно, поставит какие-то неудобные вопросы», — отметил эксперт.

«Родина» поднимает важнейшие социальные вопросы, а также защищает национальные и гражданские интересы. Предложенные партией инициативы можно было бы реализовать в Заксобрании после формирования партийной фракции, однако в ЗакСе это кому-то невыгодно, сказал Перенджиев.

Ранее эксперт назвал социолога Максима Шугалея спасением для петербургского Заксобрания. По его словам, ученый не дает пустых обещаний и готов заниматься реальными вопросами.