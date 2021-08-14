Педиатр Лина Мурадова рассказала, как организовать поход на природу с детьми

Пока стоит теплая летняя погода, многие жители городов решают отправиться в походы, куда непременно берут и младших членов семьи. Однако любое путешествие таит в себе определенные трудности и риски, поэтому следить за безопасностью и здоровьем ребенка старшим родственникам приходится вдвойне.

За советами для родителей, которые решили отправиться за город с детьми, ФАН обратился к врачу-педиатру высшей категории Лине Мурадовой.

Оказывается, на не слишком продолжительную семейную прогулку можно взять даже двухмесячного малыша, если тот проведет это время, сидя в слиме. Когда же он начинает самостоятельно ходить, может возрасти и протяженность маршрута. Уже в возрасте семи-восьми лет ребенок вполне способен пройти восемь километров, то есть спокойно выдержать однодневное приключение.

«Правила одинаковы, наверное, для всех, идущих в поход. Первым делом [нужна] аптечка, в которой должно быть самое необходимое, клинический минимум: для обработки ран перекись водорода, дезинфицирующее средство в виде спирта или антибактериального порошка, например, «Банеоцина», а также стерильные бинты и пластыри. Что касается головной, зубной боли или теплового перегрева, то это обычные жаропонижающие, либо «Парацетамол», либо «Нурофен», — рассказывает педиатр.

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Важное условие для всех отдыхающих — удобная и закрытая одежда, защищающая тело от укусов насекомых. Но как бы вы не были одеты, возьмите с собой и специальные репелленты для отпугивания мошек и комаров. Такие спреи и кремы обычно можно использовать уже с двух лет, но лучше ориентироваться, конечно, на инструкцию, где также сказано, с какой частотой наносить средство.

«Укусы любых насекомых чаще всего дают аллергические реакции немедленного типа — это одинаково и для взрослых, и для детей. Аллергическая реакция развивается в первые 15 минут, нередко она бывает достаточно выраженной. Поэтому не забывайте про репелленты. А если вас все же укусили, то хорошо бы иметь в арсенале антигистаминное средство местного действия, тот же самый «Фенистил Гель». Внутрь тоже стоит принять антигистаминное средство:«Зиртек» или «Фезам». Уменьшить зуд помогает и компресс с холодной водой. Но надо иметь в виду, что если реакция не проходит, а набирает обороты, то нужно заканчивать поход и идти к врачу», — объясняет Лина Мурадова.

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Отдельная статья рисков для всех членов семьи — укусы клещей, которых достаточно даже в относительно диких местах. И максимально закрытая одежда, как и осторожность, в этом деле не помощник.

«Единственный метод защиты — вакцинация, которая разрешена от года. Это единственная профилактика от укусов клеща. Но нужно учесть, что она проводится в два этапа, и собираться в поход можно не раньше, чем через месяц после второго. В этом случае ребенок не заболеет клещевым энцефалитом, но есть смысл после того, как он придет из похода, все равно внимательно осмотреть кожные покровы. И если там есть что-то, похожее на клеща, либо самостоятельно удалить, либо обратиться к врачу», — делится советами опытный специалист.

В завершение врач-педиатр советует родителям запастись на время похода достаточным для каждого участника количеством питьевой воды, а также нескоропортящимися продуктами. Это могут быть разнообразные консервы, сухарики и печенье, хлебцы и свежие сухофрукты, плавленый сыр. В случае же непредвиденного пищевого отравления доктор Мурадова настаивает не заниматься самолечением, а экстренно сворачивать приключения на природе и бежать к врачу.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский дал рекомендации, как защитить ребенка от жары. По словам специалиста, при высоких температурах планировать прогулки с детьми следует либо в утреннее, либо в вечернее время, когда спадает солнечная активность.