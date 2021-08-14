Захарова назвала ответной мерой отказ России продлить визу журналистке BBC

Москва, 14 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с отказом продлевать рабочую визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд.

По словам дипломата, такое решение стало исключительно ответной мерой на недружественные действия Лондона и санкции против ряда российских граждан. Также Захарова отметила, что в Великобритании нередко притесняют отечественных журналистов.

«Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет», — написала Захарова.

Ранее британское посольство в Москве призвало пересмотреть «этот реакционный шаг». Там уверены, что отказ английской журналистке продлевать визу является необоснованным.