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Захарова назвала ответной мерой отказ России продлить визу журналистке BBC

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:01
Политика
Захарова назвала ответной мерой отказ России продлить визу журналистке BBC
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 14 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с отказом продлевать рабочую визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд.

По словам дипломата, такое решение стало исключительно ответной мерой на недружественные действия Лондона и санкции против ряда российских граждан. Также Захарова отметила, что в Великобритании нередко притесняют отечественных журналистов.

«Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет», — написала Захарова.

Ранее британское посольство в Москве призвало пересмотреть «этот реакционный шаг». Там уверены, что отказ английской журналистке продлевать визу является необоснованным.

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захарова виза bbc
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