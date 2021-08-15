Украинцы рассказали, почему стали реже ездить на заработки в Крым

В Республике Крым запущено множество проектов по государственным, региональным и местным программам, в том числе ФЦП. Однако скорость реализации и качество производимых работ иногда вызывает вопросы.

Одной из проблем иногда считается отсутствие необходимого количества рабочих и специалистов. С началом пандемии эта ситуация стала обостряться из-за отъезда из России трудовых мигрантов и значительного уменьшения количества въезжающих вследствие ограничений. Как обстоят дела сегодня, выяснял корреспондент ФАН.

Еще в ноябре 2020 года заместитель председателя Госсовета РК Эдип Гафаров поделился данными о недостатке на стройках Крыма 25% строителей. Только на проектах ФЦП необходимо свыше 40 тысяч работников. Ранее работало много мигрантов из Средней Азии, однако из-за пандемии они были вынуждены вернуться домой.

Кроме того, не все предприятия спешат принимать на работу иностранцев. Это связано с некоторыми нюансами при оформлении на работу и увеличенной ставкой налога на доходы физических лиц. Раньше в Крыму трудились многие украинцы, но сегодня с этим возникают проблемы.

Житель полуострова Владислав, еще в недавнем прошлом гражданин Украины, рассказал ФАН о неудобствах в трудоустройстве с украинским паспортом.

«Устроиться на работу официально было практическим невозможно. Даже при наличии приобретенного патента работодатели не хотят брать на себя ответственность в оформлении документов. Компании ссылались на то, что им необходимо содержать отдельного человека для оформления иностранцев. И если этот работник допустит ошибку или сделает что-то не так, то сумма штрафов порядка 400 тысяч рублей пугает работодателя. На материке с этим проблем нет. Там все отработано. Поэтому большинство граждан Украины работают на материковой части России», — считает Владислав.

Также собеседник уточнил, что зарплаты в большинстве регионов России значительно выше, чем в Крыму. Это, по его мнению, в ряде случаев играет ключевую роль в поиске места работы.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

В МВД по Республике Крым в ответ на запрос ФАН разъяснили, что иностранному гражданину необходимо в срок не более 10 рабочих дней получить разрешение на работу и патент, а работодателю, решившему принять на работу иностранного гражданина, необходимо оформить разрешение на работу максимум в течение 15 дней. Исключение составляют граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, так как, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, разрешение на работу им не требуется. А вот граждане Украины без патента и разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность не смогут. Поэтому предприятия и организации не спешат предоставлять работу гражданам с украинским паспортом.

Гражданин Армении Зори, который работает в сфере дорожного строительства в Крыму в компании «Доринвест», сообщил ФАН, что на их предприятии работают армяне и граждане России.

«Я работаю официально. Компания оформила меня по трудовой книжке. Граждан Украины в нашей компании я не встречал. Только русские и армяне», — рассказал Зори.

Тем не менее, по информации ФМС Республики Крым, за первую половину 2021 года на миграционный учет поставлено порядка 5000 тысяч граждан Украины.

Немаловажно, что иностранному гражданину, решившему приехать на заработки, надо где-то жить. И если при строительстве линейных объектов работники, как правило, проживают в передвижных вагончиках и работают вахтовым методом, то на других стройплощадках не всегда возможно обеспечить такие условия. Тогда необходимо побеспокоиться о съемном жилье. Либо самому работнику, либо работодателю. Это лишь некоторые дополнительные моменты, из-за которых часть работодателей предпочитает приглашать на работу местных специалистов и только в случае острой нехватки кадров граждан из других регионов или стран. Нередки случаи, когда нанимаемых сотрудников не оформляют должным образом.

Кроме того, квалификация некоторых мигрантов не всегда соответствует современным требованиям. Недостатки подобного рода можно наблюдать на некоторых объектах спустя непродолжительное время после сдачи. Например, плиточное покрытие набережной Сакского озера поплыло после первого дождя. Конечно, такие недостатки устраняются в период гарантийного обслуживания, но успевают огорчить горожан и туристов. Часто срываются сроки сдачи благоустройства внутридомовых территорий.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отметил, что даже на реконструкции главной площади Симферополя — площади Ленина — недостаточно рабочих, а из 17 объектов благоустройства дворовых территорий столицы работы ведутся только на трех.

Остается надеяться, что ковидные ограничения скоро закончатся, а работодатели приложат усилия к приему на работу граждан других стран. Огромное количество строек в Крыму делает соответствующие профессии очень востребованными.

Ранее ФАН сообщал, что почти все детские площадки в Крыму не имеют техпаспортов, из-за чего никто не хочет брать на себя ответственность за их эксплуатацию.