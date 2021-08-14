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Фабио Капелло оценил эффект от возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ

  /   Обновлено: 14 августа 2021 18:58
Спорт
Фабио Капелло оценил эффект от возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ
Global Look Press  /  Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse

Москва, 14 августа. Экс-тренер сборной России по футболу отреагировал на слухи о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Представители клубов РПЛ и руководство РФС должны подробно обсудить решение об отмене лимита на иностранных футболистов, выступающих в чемпионате России. Соответствующее мнение в интервью изданию Sport24 озвучил Фабио Капелло.

«Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов это, несомненно, плюс. Когда я был тренером сборной, мне хотелось, чтобы в клубах играли россияне», — подчеркнул итальянский специалист.

До этого СМИ сообщали, что РФС разослал клубам РПЛ письма с предложениями по реформам отечественного футбола. Представители организации предложили отменить лимит на легионеров с сезона-2022/23.

Ранее легендарный вратарь Ринат Дасаев получил копию серебряной медали чемпионата Европы 1988 года. Награду ему вручил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

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Капелло лимит чемпионат россии рпл
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