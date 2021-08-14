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Эксперт Рамазанов оценил вероятность резкого подорожания хлеба в России
Экономика
Эксперт Рамазанов оценил вероятность резкого подорожания хлеба в России
pixabay.com  /  congerdesign

Москва, 14 августа. Скачка стоимости хлеба не будет, уверяет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Аномальная жара, которая была в части российских городов в первой половине лета, не станет причиной для дефицита или подорожания необходимых сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает информационное агентство REGNUM со ссылкой на слова эксперта Рамазанова.

«Жара и засуха не охватили все регионы России. В ряде регионов уже собраны рекордные урожаи, что может компенсировать последствия засухи в Поволжском и Уральском регионах», — рассуждает он.

Специалист добавил, что может сбыться прогноз Минсельхоз США, там ожидали снижение объема экспорта российской пшеницы. Рамазанов говорит, что РФ может снизить экспорт на 2–3 миллиона тонн ради сохранения стабильности на внутреннем рынке.

Россия продолжает развивать сельское и фермерское хозяйство. Минсельхоз России для этих целей заключает соглашение по сотрудничеству с Ozone.

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хлеб жара урожай продуктовые цены рамазанов
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