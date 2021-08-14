Анапа возвращается к жизни после сильнейшего ливня

Инфраструктура курортной Анапы возвращается к работе после стихийного бедствия. За ночь на город обрушилась трехмесячная норма осадков.

Очевидцы сняли на видео, как жители снимают обувь и ходят по улицам босиком — воды на дороге по щиколотку. Несмотря на этого жизнь продолжает кипеть: по улицам гуляют туристы, владельцы магазинов расчищают путь к своим лавкам.

Стихийное бедствие вынудило местные власти ввести режим чрезвычайного положения в ряде населенных пунктов Краснодарского края. Вода смыла асфальт, затопила машины, дорогу в аэропорт и дома. Всего от дождей пострадало порядка 1 344 частных участков.

Ливень нанес ущерб и оздоровительным заведениям. Из лагерей эвакуировали почти 990 детей.

Метеорологи заявили, что причиной аномального количества осадков является мезоциклон. В городе смыло центральный пляж, отдыхающим запретили купаться.