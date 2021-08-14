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Путин поручил Сергею Шойгу представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:07
Армия
Путин поручил Сергею Шойгу представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру обороны страны Сергею Шойгу представить к государственным наградам военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции.

В результате аварии погибли пятеро российских военнослужащих. Самолет-амфибия был направлен к городу Кахраманмараш для помощи с лесными пожарами. На борту также находились трое граждан Турции, которые указывали экипажу на места для тушения. Бе-200 потерпел крушение уже после выполнения задания, когда шел на посадку.

Глава России выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Минобороны РФ направило к месту трагедии комиссию, которая должна выяснить причины аварии. Турецкое военное ведомство отправило туда спасательно-поисковые экипажи.

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