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Путин направил телеграмму с соболезнованиями Эрдогану после крушения самолета

  /   Обновлено: 14 августа 2021 18:47
Политика
Путин направил телеграмму с соболезнованиями Эрдогану после крушения самолета
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин передал телеграмму турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением самолета, предназначенного для тушения пожаров.

В ней российский лидер выразил соболезнования родным граждан иностранного государства, находившихся на борту воздушного судна. Он пожелал близким и семьям погибших, чтобы мужество и стойкость не покинули их.

«Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее стало известно о падении пожарного самолета Бе-200. На борту судна находились пять российских военных и три гражданина Турции. В результате трагедии все погибли.

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путин турция эрдоган
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