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Барановская трогательно поздравила с днем рождения младшего сына от Аршавина

  /   Обновлено: 14 августа 2021 18:35
Шоу-бизнес
Барановская трогательно поздравила с днем рождения младшего сына от Аршавина
wikipedia.org  /  Филипп Гончаров / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 августа. Телеведущая Юлия Барановская готовится отпраздновать день рождения сына Арсения, которому исполнилось девять лет. Артистка рассказала фанатам о теплых отношениях с именинником.

Звезда программы «Мужское/женское» Юлия Барановская нечасто делится с поклонниками деталями личной жизни, в отличие от новостей о новых проектах в мире шоу-бизнеса. Однако недавно теледива сделала исключение: она решила разделить с поклонниками радость от важного семейного праздника — дня рождения ее младшего сына Арсения. Барановская опубликовала трогательное обращение к ребенку в Instagram, где рассказала об их нежных отношениях.

«С днем рождения, мой сын, мой друг, мой партнер во всех моих безумствах и приключениях, мой лучик света в любом темном царстве, мой позитив в любой сложной ситуации <...> Расти чистым, честным и свободным, таким, каким ты родился. Я рядом, моя жизнь», — заявила телеведущая.

Вскоре к поздравлениям присоединились российские звезды. Теплые пожелания выразили шоумен Тимур Соловьев, хореограф Алла Духова и продюсер Александр Толмацкий.

Примечательно, что отец Арсения Андрей Аршавин оставил без внимания день рождения сына в Instagram и не поделился радостью с собственными фанатами. Если он и поздравил ребенка с 9-летием, то только лично, но Барановская не сообщала об этом в своем аккаунте.

В настоящий момент Аршавин все еще вовлечен в разбирательства с бывшей супругой Алисой Казьминой. Мать футболиста Татьяна Аршавина не оставляет надежд отсудить у тяжелобольной экс-невестки почти 2 млн рублей.

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