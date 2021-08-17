Санкции Запада, засуха и контрабанда пшеницы: интервью ФАН с главой Минсельхоза Сирии

Наряду с американскими санкциями и климатическими изменениями контрабанда сельскохозяйственной продукции стала одной из самых больших проблем, которые мешают Сирийской Арабской Республике в послевоенном восстановлении. Об этом заявил министр сельского хозяйства и аграрных реформ страны Мухаммад Хасан Катна в эксклюзивном интервью корреспондентам ФАН.

Президент Сирии Башар Асад 8 августа утвердил новый кабинет министров. Агентство SANA опубликовало текст постановления №208, в котором перечислен весь состав кабмина — среди тех, кто сохранил за собой пост, и Мухаммад Катна.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

— Господин министр, вы хорошо знаете ситуацию в сельском хозяйстве Сирии. Эта отрасль сумела восстановиться после войны?

— Война нанесла колоссальный ущерб сельскому хозяйству. В первую очередь ирригационным сооружениям, полям, курятникам, коровникам, всему животноводству в целом. Пока мы испытываем большие трудности, связанные со средствами производства. Вместе с тем нам удается покрыть потребности населения в продуктах питания. Мы даже экспортируем кое-какие излишки в соседние страны.

— Какие проблемы являются самыми основными?

— Стратегическим фактором стало изменение климата. В нынешнем году было мало осадков. Отсутствие дождей сказалось на урожае. В настоящий момент недостаток в воде испытывают 70% посевных площадей.

— Мы говорим про воду, и вы напомнили про обмеление Евфрата…

— Да, это большая проблема. Турецкая сторона перекрыла Евфрат на своей территории. В результате объем воды, поставляемой этой рекой, уменьшился с 550 до 200 кубометров в секунду. Это оказало негативное воздействие на посевные площади, на выращивание озимых и яровых культур в зоне реки.

В целом, климатические изменения привели к увеличению потерь в лесных районах. Естественным образом произошло уменьшение пастбищ в районе пустыни Аль-Бадия. Тамошние фермеры специализируются на разведении домашнего скота.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

— В чем заключаются проблемы со средствами производства?

— Эти трудности возникли из-за международных санкций и экономической блокады. Мы лишены возможности закупать за рубежом те же удобрения в необходимом количестве.

Кроме того, мы вынуждены закупать необходимое для производства оборудование по более высоким ценам. А то, что удается приобрести, имеет не самое лучшее качество. Кроме того, часто происходят задержки поставок. Это сказывается на сборе урожая.

— Импортные закупки означают долларовые расходы. Колебания на валютном рынке оказывают сильное влияние на фермеров?

— Да, рост цен на мировых рынках негативно сказывается на положении сирийских фермеров. В первую очередь потому, что отпускные цены перестают соответствовать внутренним.

— Дамаск как-то может облегчить положение фермеров?

— Мы развиваем программы обеспечения фермеров средствами производства, чтобы они могли засеять как можно большее количество посевных площадей. Задача государства состоит в обеспечении поддержки сельскохозяйственного сектора, чтобы стабилизировать ситуацию и облегчить положение фермеров на их землях.

Особенности работы фермеров

— Как много людей В Сирии занимаются фермерством?

— Порядка 48% населения страны — это жители сельских районов. Они занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Мы оказываем им помощь, как прямо, так и косвенно — путем предоставления денежной поддержки и средств производства.

— Не так давно губернатор Алеппо заявил, что фермеры скрывают часть урожая и что власти будут с этим бороться. Что стало причиной для таких заявлений?

— В настоящий момент ведется диалог по вопросам доставки пшеницы между губернатором провинции Алеппо и главой Сельскохозяйственного отраслевого комитета с одной стороны и ассоциацией «Братья-фермеры» с другой. Конфликт возник из-за того, что некоторые фермеры утаили часть урожая и теперь их запасы превышают собственные потребности.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

— Тогда объясните, каковы правила работы фермеров в Сирии?

— Эти правила базируются на принципе партнерства. Правительство обеспечивает поддержку земледельцам, которые входят в ассоциацию «Братья-фермеры». Мы даем все необходимое для выращивания продукции, в частности, пшеницы. Государство предоставляет им удобрения, топливо по субсидированным тарифам, а также денежные кредиты для членов ассоциации. Фермеры могут бесплатно пользоваться ресурсами из источников орошения, которые включены в правительственную сеть ирригации в бассейне рек Евфрат и Эль-Аси.

— Нужно отметить, поддержка властей очень значительная. А что правительство получает взамен?

— Главным условием для сотрудничества стали обязательные поставки той же пшеницы в правительственную зерновую корпорацию Syrian Grain.

— Может, фермеров не устроила цена?

— Как раз закупочная цена была установлена хорошей. Она учитывала все расходы на производство в соответствии с распространенными рыночными расценками. Просто некоторые фермеры решили сохранять у себя часть урожая пшеницы. Они ожидали, что закупщики предложат большую цену.

Ситуация не была бы такой острой, если бы речь не шла о пшенице, которая является стратегически важным продуктом для Сирии.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

— Почему пшеница для Сирии имеет стратегическое значение?

— Эта зерновая культура является для нас ключевым сырьем. Мы сумели обеспечить производство всей линейки сельскохозяйственной продукции для населения страны, однако пшеница — исключение. Это единственное сырье, которое мы вынуждены импортировать из других стран. Ситуация усугубляется тем, что стратегическую зерновую культуру вывозят контрабандой за пределы Сирии.

Это воровство сирийской продукции происходит при поддержке ряда враждебных для Сирии государств. Собственно, кража наших ресурсов и представляет собой истинную суть войны других стран против сирийского народа.

— Контрабандисты вывозят только пшеницу?

— Конечно, речь идет не только о зерне. В прошлом году наши фермеры вырастили около ста тысяч тонн хлопка. Но мы получили лишь 12,5 тысячи тонн. Остальная продукция была отправлена контрабандой в соседние страны.

— Куда идет основной поток контрабанды?

— Пшеницу вывозят в Ирак. Туда же контрабандисты гонят овец. Через Багдад скот направляется в страны Персидского залива.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

— Дамаск что-то предпринимает в связи с этим?

— Государство пытается предотвратить хищения. Мы закрываем пункты пересечения границы, подконтрольные Сирийской Арабской Армии. Кроме того, мы наладили подсчет объемов урожая в районах, где осуществляется его сбор.

Кто и как помогает Сирии

— Страны-партнеры помогают Сирии каким-либо образом решить проблемы?

— Наши партнеры являются друзьями сирийского народа, которые были с нами рядом не только во время кризиса, но и в периоды, предшествовавшие ему. В их число входят Россия и несколько других государств.

— Как помогает Россия?

— Мы имеем большие выгоды от инвестиций российских компаний в различных сферах. Из России осуществляется импорт пшеницы, а также фуража. Кроме того, есть много инициатив по экспорту в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции, например, цитрусовых, а также некоторых видов овощей. Сейчас идут переговоры об экспорте оливкового масла. Мы также сотрудничаем в научных областях, разрабатывается целый ряд программ совместных исследований в сфере использования биологических средств для проведения дезинсекции.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

— Помимо пшеницы что-то еще экспортируется из России?

— Есть предложения о закупке российских удобрений. Недавно мы стали импортировать ячмень, кукурузу, соевые, жмых. Они требуются для обеспечения животных кормом.

— Практика встречных поставок существует? В России не так много товаров из Сирии. Если зайти в магазин, то можно увидеть мандарины из Марокко, Абхазии. А вот сирийских мандаринов почти не встречается.

— Нам нужна новая система сбыта сирийских товаров в Россию. Очень важно, чтобы у нас были заранее подписанные контракты для того, чтобы экспортировать нашу продукцию. Мы можем отправлять цитрусовые, яблоки, гранаты, вишню, некоторые виды овощей. Все это востребовано в России, а у нас избыток этой продукции.

— Эта система еще не налажена? В чем возникла проблема?

— Возникают недоразумения в связи с требованиями к принятым стандартам. К слову, в Сирии есть ряд предпринимателей, которые занимаются экспортом в Россию комнатных и декоративных растений. В последнее время они поставлялись туда в неплохом количестве. Однако российская сторона сообщила нам, что согласно импортному регламенту существует ряд санитарных ограничений для ввоза подобной продукции.

— Российские санитарные нормы достаточно серьезные, и трудности возникают у всех стран. Но они решаются в ходе диалога.

— У нас уже состоялся обмен мнениями о взаимовыгодном соблюдении стандартов и регламентов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наша продукция соответствовала тем нормам, которые установлены в России.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

— Санитарные нормы — это единственная помеха для налаживания системы поставок?

— Не только. Главным препятствием для появления всех сирийских продуктов на российском рынке являются морские перевозки из сирийских портов в российские. Нужны холодильное оборудование и склады на всем маршруте логистики.

Есть проблемы с затратами, которые повышаются из-за международных ограничений. Кроме того, растягиваются сроки поставки продукции. Со всем этим столкнулась одна российско-сирийская компания, которая ранее занималась поставками цитрусовых.

— А в чем возникла проблема?

— Компания арендовала морское судно, чтобы доставить некоторое количество товара, но ей не удалось обеспечить нужное количество запасов, которое позволило бы заполнить все складские помещения. Из-за этого корабль не вышел в море своевременно. Поставка была осуществлена с задержкой. Простой в порту увеличил затраты, так как появились дополнительные расходы на аренду холодильных складов. Сейчас мы нуждаемся в создании главной маркетинговой компании, которая наладила бы поставки.

Фермерский портрет Сирии

— Такую компанию могли бы создать российские инвесторы. Но им нужно представлять, какие возможности есть у Сирии. Можете в двух словах рассказать, что из себя представляет сельское хозяйство Сирии?

— В среднем мы производим около 18 млн тонн сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Наши потребности составляют около 14-15 млн тонн. Сюда входит как свежая продовольственная продукция, так и уже переработанная на заводах. Таким образом, у нас складывается избыток в пределах 3 млн тонн. К слову, примерно столько мы отправляли на экспорт в довоенный период.

— Из этого избытка еще нужно вычесть часть продукции, которая уже уходит на экспорт…

— Сейчас мы экспортируем около 500 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Крупные поставки налажены в 14 стран. Есть еще поставки среднего объема. Они идут в адрес 16 государств.

Восстановление фермерства

— В завершение беседы хотелось бы спросить, как стране удалось справиться с трудностями войны?

— С самого начала конфликта правительство беспокоилось о поддержании сельскохозяйственного сектора, четко осознавая, что он является основой сирийской экономики. В последнее время это внимание только усилилось.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

— Что бы Вы хотели сказать инвесторам, возможно, которые планируют вложить деньги в Сирию?

— Есть объективная составляющая для сотрудничества с другими странами и поощрения инвестиций. Например, есть закон, предоставляющий льготы и преимущества всем зарубежным предприятиям и инвесторам, которые хотят вложить деньги в нашу страну.

Мы представляем сельскохозяйственный сектор и всячески поощряем всех, кто хочет начать инвестиционное сотрудничество с нашей страной, например, в сфере механизации сельского хозяйства, оборудования и производства удобрений и кормов.