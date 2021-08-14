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В Иране объявлен 6-дневный локдаун из-за пятой волны коронавируса
Иран
В Иране объявлен 6-дневный локдаун из-за пятой волны коронавируса
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Тегеран, 14 августа. Иран вводит всеобщий шестидневный карантин из-за обострения пятой волны коронавируса. С 15 по 21 августа в стране будет запрещена деятельность всех государственных учреждений, развлекательных заведений, спортивных объектов, рынков и предприятий общественного питания.

Помимо этого, штаб по борьбе с коронавирусом, вынесший постановление, заявил о закрытии междугородного сообщения.

На прошлой неделе в Иране было зафиксировано рекордное число случаев заболевания и летальных исходов за сутки — 42 541 и 588 соответственно. За 14 августа количество заразившихся COVID-19 составило 29 700, а 466 человек скончались.

Таким образом, всего за время пандемии скончались 97 208 граждан Исламской республики, а общее число инфицированных достигло 4 389 085. В Иране была зафиксирована самая сильная вспышка пандемии во всем ближневосточном регионе, которая осложнялась неготовностью органов здравоохранения, перебоями с электроэнергией из-за аномальной жары, а также наложенными на страну международными санкциями. Ситуацию заметно усугубило демонстративное пренебрежение населения к соблюдению профилактических требований, что стало причиной резкого роста заболеваемости в первые же недели.

В настоящее время иранские власти активно проводят кампанию по вакцинации. В середине июня национальное министерство здравоохранения выдало экстренное разрешение на запуск производства препарата COVIran Barakat, третья фаза испытаний которого проводилась с конца апреля и показала успешный результат на 20 тысячах добровольцев. За следующий месяц было произведено около 3 млн доз, 700 тысяч из которых выделили для медицинского персонала.

Тем не менее национальные предприятия пока не в состоянии обеспечить потребности сектора здравоохранения в полной мере, поэтому руководство страны продолжает импортировать иностранные вакцины, такие как «Спутник V».

Несмотря на все усилия властей, Иран значительно отстает по темпам вакцинации от многих развитых государств. Из 80 млн населения страны прививки получили около 3,8 млн человек, при этом большая часть инъекций была иностранного производства.

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