В Иране объявлен 6-дневный локдаун из-за пятой волны коронавируса

Тегеран, 14 августа. Иран вводит всеобщий шестидневный карантин из-за обострения пятой волны коронавируса. С 15 по 21 августа в стране будет запрещена деятельность всех государственных учреждений, развлекательных заведений, спортивных объектов, рынков и предприятий общественного питания.

Помимо этого, штаб по борьбе с коронавирусом, вынесший постановление, заявил о закрытии междугородного сообщения.

На прошлой неделе в Иране было зафиксировано рекордное число случаев заболевания и летальных исходов за сутки — 42 541 и 588 соответственно. За 14 августа количество заразившихся COVID-19 составило 29 700, а 466 человек скончались.

Iran will impose 6-day ‘general lockdown’ over coronavirus https://t.co/jgx05YmqsH — Prayagraj Express (@prayagrajxpress) August 14, 2021

Таким образом, всего за время пандемии скончались 97 208 граждан Исламской республики, а общее число инфицированных достигло 4 389 085. В Иране была зафиксирована самая сильная вспышка пандемии во всем ближневосточном регионе, которая осложнялась неготовностью органов здравоохранения, перебоями с электроэнергией из-за аномальной жары, а также наложенными на страну международными санкциями. Ситуацию заметно усугубило демонстративное пренебрежение населения к соблюдению профилактических требований, что стало причиной резкого роста заболеваемости в первые же недели.

В настоящее время иранские власти активно проводят кампанию по вакцинации. В середине июня национальное министерство здравоохранения выдало экстренное разрешение на запуск производства препарата COVIran Barakat, третья фаза испытаний которого проводилась с конца апреля и показала успешный результат на 20 тысячах добровольцев. За следующий месяц было произведено около 3 млн доз, 700 тысяч из которых выделили для медицинского персонала.

#Iran has approved the emergency use of its first domestic vaccine, COVIran Barakat, against COVID-19 pic.twitter.com/TKcsJeDBSP — Jahan (@IR_Alijahangiri) June 14, 2021

Тем не менее национальные предприятия пока не в состоянии обеспечить потребности сектора здравоохранения в полной мере, поэтому руководство страны продолжает импортировать иностранные вакцины, такие как «Спутник V».

Несмотря на все усилия властей, Иран значительно отстает по темпам вакцинации от многих развитых государств. Из 80 млн населения страны прививки получили около 3,8 млн человек, при этом большая часть инъекций была иностранного производства.