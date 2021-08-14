Путин выразил соболезнования близким погибших в Турции россиян

Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин обратился к семьям военных, погибших при крушении самолета в Турции.

Глава государства выразил соболезнования близким россиян. Самолет Бе-200, предназначенный для тушения пожаров, рухнул недалеко от города Кахраманмараш. Путин также обратился со словами сочувствия к родным погибших граждан Турции.

На борту самолета находились пять российских военных и три представителя иностранного государства. В результате трагедии разбились все люди на воздушном судне.