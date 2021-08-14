Ученые из Германии объяснили, почему животные могут бегать быстрее людей

Москва, 14 августа. Исследователи Штутгартского университета в Германии объяснили, почему человек никогда не сможет бежать быстрее некоторых животных.

Группа специалистов под руководством Майкла Гюнтера создала биомеханическую модель, которая состоит из более чем 40 различных параметров. Все они относятся к строению тела, геометрии и балансу сил, воздействующих на тело.

По словам экспертов, скорость передвижения ограничивается из-за сопротивления воздуха и инерции, которая увеличивается пропорционально массе тела. В ходе эксперимента удалось определить, что животные, чьи тела размещены параллельно земле, обладают более гибкими позвоночниками, что дает им возможность бегать быстрее людей.

Нутрициолог Виктор Круцких ранее рассказал об опасности обезвоживания во время бега. Он напомнил про соблюдение питьевого режима.