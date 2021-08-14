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Квартиру певицы МакSим оценили в 2 млн долларов
Шоу-бизнес
Квартиру певицы МакSим оценили в 2 млн долларов
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 августа. Певица МакSим вернулась домой после длительного пребывания в больнице и искусственной комы. Журналисты выяснили стоимость роскошной квартиры звезды в Москве.

Поп-звезда Марина Максимова (МакSим) выписалась из московской больницы вскоре после того, как очнулась от комы, в которую ее ввели на фоне тяжелой пневмонии. Теперь артистке предстоит длительная реабилитация, которую она пройдет в кругу семьи, дома. По возвращению из больницы родственники встретили исполнительницу прямо у ее дома в Москве.

Дом артистки расположен в элитном жилом комплексе: просторная квартира также террасу, где звезда сможет наслаждаться свежим воздухом, восстанавливая поврежденные легкие. Площадь апартаментов составляет внушительные 240 кв.м. Как сообщает издание «Вокруг ТВ», квартира певицы оценивается в 2 млн долларов.

Теперь артистке предстоит длительное лечение. После болезни и комы карьера Максимовой оказалась на паузе. По словам менеджера звезды Яны Богучаровой, МакSим вернется на сцену не ранее чем через год.

Однако музыкальный эксперт Евгений Бабичев уверен: исполнительница должна порадовать фанатов новыми песнями как можно скорее. Он объяснил в интервью телеканалу «360», что сейчас звезда находится на волне популярности из-за болезни и не должна упускать этот момент.

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звезды недвижимость макsим
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