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Жертвами землетрясения у берегов Гаити стали четыре человека

  /   Обновлено: 14 августа 2021 18:28
Происшествия
Жертвами землетрясения у берегов Гаити стали четыре человека
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Порт-о-Пренс, 14 августа. Пострадавшими в результате землетрясения у берегов Гаити стали по меньшей мере четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Информацией о последствиях подземных толчков у побережья островного государства поделился новостной портал Gazette Haiti. Точное число погибших и пострадавших в результате сейсмической активности в регионе устанавливается.

Ранее сообщалось, что у берегов Гаити случилось землетрясение магнитудой 7,2 балла. Сейсмологи уведомили о существующей угрозе цунами.

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жертвы землетрясение гаити порт-о-пренс
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