Жертвами землетрясения у берегов Гаити стали четыре человека

Порт-о-Пренс, 14 августа. Пострадавшими в результате землетрясения у берегов Гаити стали по меньшей мере четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Информацией о последствиях подземных толчков у побережья островного государства поделился новостной портал Gazette Haiti. Точное число погибших и пострадавших в результате сейсмической активности в регионе устанавливается.

Ранее сообщалось, что у берегов Гаити случилось землетрясение магнитудой 7,2 балла. Сейсмологи уведомили о существующей угрозе цунами.