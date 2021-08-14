Британцы высмеяли собственный флот после эффектных маневров ВМФ РФ в Ла-Манше

Лондон, 14 августа. Проход большого противолодочного корабля ВМФ РФ «Вице-адмирал Кулаков» в проливе Ла-Манш заставил жителей Британии с разочарованием смотреть на деятельность собственного флота.

Судно появилось в проливе в сопровождении нескольких вспомогательных кораблей. Как пишет «ПолитРоссия», издание The Daily Express посвятило происходящему статью. Публикация привлекла внимание общественности. Впечатленные эффектными маневрами ВМФ РФ британцы даже захотели обратиться к Москве с неожиданной просьбой. Они считают, что Москва сможет защитить их лучше, чем собственные власти.

«Могли бы мы попросить их остановить лодочников, так как наш флот занят устрашением китайцев», — написал один из пользователей Сети, имея в виду нелегальных мигрантов, которые по воде добираются до острова.

«Надеемся, что Россия защитит нас и наши земли от миллионов лодок с мигрантами, направляющихся в нашу сторону», — заявил другой комментатор.

Другие читатели стали высмеивать британский флот. Они осудили власти страны за то, что те используют военные суда для демонстрации силы, а не защиты страны.

«Вот что происходит, когда наши военно-морские силы пытаются показать свои мускулы в Китайском море и насмехаются над русскими в Черном море. Мы мелкие рыбешки, пытающиеся действовать по-крупному», — констатировал пользователь.

Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» в сопровождении корвета «Гремящий» и тральщика «Владимир Емельянов» вошел в пролив Ла-Манш днем ранее. Экипажи судов отработают задачи межфлотского взаимодействия.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ до конца 2021 года получит три новых атомных субмарины. В июле, по данным телеканала «360», уже состоялась церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Красноярск»