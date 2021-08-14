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ВВС США нанесли удары по позициям талибов в районе аэропорта Кандагара

  /   Обновлено: 14 августа 2021 18:24
Армия
ВВС США нанесли удары по позициям талибов в районе аэропорта Кандагара
Global Look Press  /  x99

Катар, 14 августа. Военно-воздушные силы США 14 августа нанесли удары по позициям радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в районе аэропорта Кандагара в Афганистане.

Американцы действовали в поддержку афганских правительственных сил. Вследствие атаки среди талибов есть раненые и погибшие, передает катарская телестанция «Аль-Джазира».

Ранее ВВС США ударили по позициям радикалов в городе Мазари-Шариф (столица провинции Балх). В результате этих действий погибли 33 боевика.

Стоит отметить, что члены «Талибана» 14 августа взяли под свой контроль город Асадабад в Афганистане. Населенный пункт является столицей провинции Кунар, которая находится рядом с границей Пакистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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