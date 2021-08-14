Иосиф Пригожин обратился к Зеленскому после санкций Украины против Киркорова

Москва, 14 августа. Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение властей Украины запретить певцу Филиппу Киркорову въезд в страну. Бизнесмен раскрыл отношение к президенту Владимиру Зеленскому.

Король российской эстрады Филипп Киркоров вновь оказался персоной нон-грата на Украине после того, как побывал в черном списке СБУ. По мнению Киева, исполнитель представляет угрозу национальной безопасности для страны. Поэтому артисту запрещено пересекать границу Украины в течении трех лет. Санкции против Киркорова удивили Иосифа Пригожина. Продюсер обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает канал РЕН ТВ.

«Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и все! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он все равно артист по призванию, а не президент», — заявил продюсер.

Пригожин подчеркнул: он верит, что мир между Россией и Украиной со временем будет достигнут. Для этого Зеленскому придется приложить усилия. При этом продюсер отметил, что чем дольше будет медлить президент Украины, тем сложнее станут его отношения с согражданами.

Несмотря на санкции со стороны Киева, Киркоров не стал обращать внимание на новые ограничения. Недавно артист отправился на отдых в Грецию, во время которого устроил погром в компании рэпера Джигана.