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Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обратился к Зеленскому после санкций Украины против Киркорова
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Иосиф Пригожин обратился к Зеленскому после санкций Украины против Киркорова

  /   Обновлено: 14 августа 2021 18:08
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обратился к Зеленскому после санкций Украины против Киркорова
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov/Global Look Press / Sergey Starostenko/XinHua

Москва, 14 августа. Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение властей Украины запретить певцу Филиппу Киркорову въезд в страну. Бизнесмен раскрыл отношение к президенту Владимиру Зеленскому.

Король российской эстрады Филипп Киркоров вновь оказался персоной нон-грата на Украине после того, как побывал в черном списке СБУ. По мнению Киева, исполнитель представляет угрозу национальной безопасности для страны. Поэтому артисту запрещено пересекать границу Украины в течении трех лет. Санкции против Киркорова удивили Иосифа Пригожина. Продюсер обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает канал РЕН ТВ.

«Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и все! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он все равно артист по призванию, а не президент», — заявил продюсер.

Пригожин подчеркнул: он верит, что мир между Россией и Украиной со временем будет достигнут. Для этого Зеленскому придется приложить усилия. При этом продюсер отметил, что чем дольше будет медлить президент Украины, тем сложнее станут его отношения с согражданами.

Несмотря на санкции со стороны Киева, Киркоров не стал обращать внимание на новые ограничения. Недавно артист отправился на отдых в Грецию, во время которого устроил погром в компании рэпера Джигана.

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