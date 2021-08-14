Банк России сообщил о замедлении инфляции в июле

Москва, 14 августа. Центральный банк Росссийской Федерации отметил, что годовая инфляция за июль замедлилась на 0,04 процентных пункта.

Аналитический отдел регулятора подсчитал, что на момент прошлого месяца темпы инфляции оценивались в 6,46%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический комментарий Банка России.

«Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение волатильных компонент-темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок», — сказано в тексте комментария.

ЦБ отмечает, что прочие категории продовольственных товаров продолжили расти в цене, одновременно с этим дорожали и непродовольственные товары. Стабилизация цен на продуктовом рынке ожидается в ближайшее время, такую позицию высказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. О ситуации со стоимостью овощей в российских регионах рассказало издание INFOX.