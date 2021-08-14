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Брокколи и красный перец способны укрепить иммунитет в период пандемии
Общество
Брокколи и красный перец способны укрепить иммунитет в период пандемии
pixabay.com

Лондон, 14 августа. Британский врач Дон Харпер рассказал о лучших продуктах, которые укрепят иммунитет в период пандемии коронавирусной инфекции.

В первую очередь речь идет красном перце, который богат витамином С. По словам специалиста, в этом овоще его почти в три раза больше, чем в цитрусовых.

Также Харпер выделил брокколи, поскольку в этом продукте помимо большого количества витаминов А и С присутствуют антиоксиданты. Однако следует помнить, что при излишней термической обработке она теряет свои полезные свойства. Также в список попали черника, чеснок, шпинат и кефир.

Ученые ранее назвали шесть продуктов с высоким содержанием железа. Железо отвечает за транспортировку кислорода в организме и является важным компонентом для правильного функционирования иммунной системы.

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