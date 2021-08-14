Политики Черногории пытаются сорвать подписание соглашения с Сербской Православной Церковью

После того как сроки подписания Основного соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью были вновь сдвинуты, кризис между сторонами продолжает шириться. При этом основной раздор вновь вносит прозападное правительство Здравко Кривокапича.

Ранее вице-премьер Дритан Абазович под влиянием двух авторитетных посольств не позволил Кривокапичу подписать фундаментальное соглашение с Сербской православной церковью в Белграде 27 мая. Вице-премьер назвал это «отстаиванием интересов Черногории».

Теперь же Абазович и его команда внесли свои изменения в новую версию документа, который должен быть подписан между СПЦ и черногорским правительством.

Федеральное агентство новостей /

«Я не хотел бы дискриминировать кого-то или быть благосклонным. Государство не должно вмешиваться в вопросы внутренней организации религиозных сообществ, оно призвано создавать основу для функционирования всех религиозных организаций без какой-либо дискриминации в правовой системе. Я думаю, что это достижимо», — подчеркнул Абазович.

В частности, данный договор включает в себя и положение об исторической преемственности СПЦ. Этот пункт изначально вызвал негативную реакцию политиков, желающих отобрать все имущество православной церкви, являющейся главной религиозной организацией в стране. По данным переписи населения Черногории, проведенной в 2003 году, более 75% ее жителей отнесли себя к общинам СПЦ.

Противники же этого документа пытаются создать свою раскольническую «Черногорскую Православную Церковь», по типу «Украинской».

Они опираются на тот факт, что СПЦ была официально основана только в 1921 году и этот пункт дает возможность перенять преемственность автокефальной Черногорской Православной церкви, которая была определена в 1905 году Конституцией Княжества Черногория.

Федеральное агентство новостей /

Попытки ранее отобрать имущество и лишить СПЦ ее статуса в стране привели к массовым народным протестам, которые длились около года и стали причиной проведения внеочередных парламентских выборов. Только в 2020 году действующий президент Мило Джуканович внес закон «О свободе вероисповедания», позволяющем конфисковать древние обители и храмы, — а сейчас речь идет о подписании Церковью договора, который может ущемить ее в правах.

Неназванные источники, близкие к премьер-министру, утверждают, что Абазович и его команда юристов существенно изменили документ. В частности, там нет пункта о том, что ни одно религиозное православное здание не может быть построено в Черногории без согласия соответствующего архиепископа СПЦ. Тем самым раскольнической структуре власти страны дали «зеленый свет».

Кроме того, статья 11 гласит, что реликвии не могут быть отчуждены и вывезены из Черногории. Однако это невозможно было сделать и ранее — вывоз регламентируется законодательством государства.

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Патриарх Сербской Православной Церкви Порфирий ответил на предложение премьер-министра Здравко Кривокапича подписать фундаментальное соглашение в новой редакции. Он отметил, что правительство внесло существенное количество изменений по сравнению с предыдущей версией. Премьер-министра Черногории проинформировали из Патриархии, что документ отправлен в экспертную комиссию, которая рассмотрит его после окончания сезона отпусков.

В открытом письме, опубликованном Патриархией, указано, что Сербская православная церковь в этой ситуации хочет видеть, уважать и защищать интересы обеих сторон, «тем более в данном конкретном случае они обе в основном состоят из одних и тех же верующих людей», — говорится в сообщении.

Было объявлено, что финальное заключение будет давать Синод, за которым в соответствии с Уставом СПЦ остается последнее слово по этому вопросу.

Затягивание сроков подписания важнейшего документа для страны, переложение ответственности на СПЦ — подобные маневры власти Черногории допускали неоднократно.

«Мы сделали все, что от нас зависит, и теперь Патриархат и Его Святейшество Патриарх должны принять это соглашение и, если необходимо, где-то его исправить и как можно скорее подписать», — заявил Кривокапич.

wikipedia.org / Adam Jones, Ph.D. / CC BY-SA 3.0

Параллельно с ситуацией вокруг Основного соглашения межконфессиональную «лодку» в стране раскачивают и некоторые активисты, в том числе из «Патриотического союза комитов Черногории». Эта этническая националистическая, популистская и антисербская политическая партия в Черногории была основана в конце 2020 года, вскоре после парламентских выборов. Ситуацию подогревает то, что 4 сентября 2021 года в древнем монастыре Цетинье должна состояться интронизация избранного Митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия. «Группа граждан» из этого города объявила о протестах, а также выступила с призывами в социальных сетях не допустить «акт вандализма» и предупредила о подготовке инцидентов перед монастырем.

«В связи со скандальными угрозами премьер-министра Кривокапича о том, что Патриарх СПЦ Порфирий в Цетиньском монастыре — вековой резиденции черногорских епископов — возведет на престол правителя другой церкви, Иоанникия как выразителя оккупационной идеологии, мы предупреждаем – мы предотвратим этот вероломный и захватнический акт», — говорится в заявлении.

А в самой Митрополии Черногорской и Приморской есть сведения, что во время торжественных мероприятий 4 сентября может произойти теракт.

В частности, адвокат митрополии Далибор Каварич предупредил общественность, что определенные круги всерьез хотят вызвать кровопролитие в Цетинье, и через это — дестабилизацию Черногории, посеять панику и беспорядки.

Вероятной целью атаки могут быть высшие руководители Сербской Православной Церкви вместе с собравшимися верующими людьми, а также центральные объекты, где совершаются религиозные службы.

Не исключено, что это нападение могло быть организовано членами ОПГ, действующей в стране и за рубежом, при прямой поддержке иностранной разведки и военно-технического фактора. А в качестве оружия нападающие применят мины с дистанционным управлением и дроны. Но более реалистичный вариант — поджог монастыря или его окрестностей, чтобы предотвратить эту церемонию. Инцидент же впоследствии будет использован в пропагандистских целях.

И хотя власти Черногории во главе с Кривокапичем уже ответили на эти угрозы тем, что пообещали обеспечить интронизацию в любом случае ясно, что для осуществления проекта «автокефальная Черногорская православная церковь» они разыграют и эту карту. Ведь мировому сообществу нужно донести информацию о том, что Соглашение в СПЦ в том виде, какое предложили в Патриархии, нарушает права некоторых лиц из националистически настроенных слоев населения.

Федеральное агентство новостей /

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах возможность развития этого конфликта оценил историк Александр Ракович, близкий к высшим кругам Сербской Православной Церкви. Автор книги «Черногорский сепаратизм» считает, что ситуация вокруг подписания соглашения искусственно загоняется в тупик властями Черногории.

«Патриарх Порфирий сформировал комиссию из трех членов для анализа полученной версии документа Кривокапича в рамках подготовки Основного соглашения. Учитывая тот факт, что представители власти Черногории внесли туда односторонние изменения, я считаю положительное заключение по варианту, предложенному Кривокапичем, со стороны экспертной комиссии маловероятным.

Так, в новой версии документа пункт 11 отличается от всех других соглашений Черногории с религиозными организациями — с Римско-католической церковью, исламской и еврейской общиной. По нему только на Сербскую Православную Церковь распространяются дополнительные предупреждения о «культурном наследии» и невозможности его вывоза из страны. Это дискриминация СПЦ, потому что тем самым власти Черногории выражают сомнения в ее добрых намерениях по сохранению культурного наследия в соответствии с законами государства.

Статья 13 оставляет место для постройки православной церкви без благословения компетентного иерарха СПЦ. Таким образом, храм может легко построить секта, которая ложно позиционирует себя как «старейшая православная Церковь».

В преамбуле признается историческая преемственность СПЦ в Черногории с 1219 года до наших дней, и это не подлежит сомнению. В предыдущей версии Кривокапича такой преемственности не было. Теперь есть», — отметил Ракович.

Что же касается нагнетания ситуации вокруг интронизации Митрополита Иоанникия, здесь четко прослеживается политический заказ, считает историк.

«До сих пор традиционно Митрополит Черногорский и Приморский возводился на свою кафедру именно в святой обители в Цетинье. Однако сторонники партии Джукановича и близкие к ней экстремистские организации намерены спровоцировать различные инциденты в окружении монастыря. Подобные столкновения в итоге могут втянуть Черногорию в еще более глубокий кризис.

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По моему мнению, в этой ситуации было бы правильнее перенести саму интронизацию в столицу государства, Подгорицу, и не давать шанса националистически настроенным, организованным властью группам создавать конфликтные моменты или срывать торжества. В Подгорице могли бы собраться большие массы верующих, около 20 тысяч членов общины Сербской Православной Церкви. И все бы прошло спокойно. Но это только мое мнение», — подчеркнул доктор исторических наук.

Ракович также отметил опасность сложившейся ситуации, когда вновь выбранная власть вместо реализации своих предвыборных обещаний, главным из которых была нормализация отношений с СПЦ, продолжает действовать по принципу Джукановича. По словам эксперта, Черногория вновь может погрузиться в протесты, если Кривокапич и в дальнейшем будет проводить антицерковную и антисербскую политику.