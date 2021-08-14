Автоэксперт Моржаретто оценил желание МВД поменять экзаменационные билеты по ПДД

Известный российский автоэксперт Игорь Моржаретто признался ФАН, что билеты по сдаче экзаменов по вождению давно уже надо менять.

Член общественного совета Федерального дорожного агентства и партнер аналитического агентства «Автостат» в эксклюзивном интервью прокомментировал намерение Министерства внутренних дел РФ изменить подход к составлению билетов для теоретического экзамена на водительские права.

«Честно говоря, не знаю, что должно измениться, — сразу сказал Моржаретто. — Но разговоры о том, что билеты надо менять, идут уже неизвестно сколько. Лет десять точно! Тем более что нынешние билеты не просто несовершенны, они достаточно скромны. Так как вообще нет билетов по целому ряду категорий».

Поэтому, по мнению собеседника ФАН, условно говоря, мотоциклистов заставляют учить вопросы, которые касаются водителей легковых автомобилей, а тех — что касается мотоциклистов.

«А для водителей трамваев и троллейбусов вообще нет билетов, поэтому их учат как водителей грузовиков, — пояснил эксперт. — В общем, странно все это... Если билеты появятся — ради бога! Это что-то типа ЕГЭ, как я понимаю, когда дается несколько вариантов на логику».

Но в принципе точно так же устроены и билеты, которые есть сейчас, подчеркнул Моржаретто.

«И что там еще можно нового придумать, я даже не представляю, — сказал он. — Конечно, надо выезжать в город, чтобы понимать дорожные ситуации. Во всем мире теория — очень важная часть, но она достаточно короткая. Основной упор делается непосредственно на обучение вождению. Понимаете, чего-то хочется сделать, а чего — не знаю (смеется)».

Поэтому нам всем остается только дождаться подробностей, чтобы понять — что и как, резюмировал собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что в МВД России решили изменить подход к составлению билетов для теоретического экзамена на права для кандидатов в водители.

В ведомстве подчеркнули, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности на российских дорогах по вине водителей, стаж управления транспортными средствами которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению автомобилями в целом.

Обещано, что в дальнейшем Министерство внутренних дел Российской Федерации представит на общественное обсуждение соответствующие нормативно-правовые акты.

Ранее другой известный российский автоэксперт — Сергей Канаев — оценил решение об автоматической передаче Минздравом России в ГИБДД медицинских справок водителей.