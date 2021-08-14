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Армия США получила копию редкого китайского танка ZTZ-99 Phase I
Армия
Армия США получила копию редкого китайского танка ZTZ-99 Phase I
wikipedia.org  /  Tyg728 / CC BY-SA 4.0

Пекин, 14 августа. Вооруженные силы США получили копию редкого китайского танка ZTZ-99 Phase I, которая будет использоваться для проведения военных учений, пишет China Defense Blog.

По информации издания, макет бронемашины был замечен на дорогах США. Его доставляли при помощи тягача на военную базу.

«Макет ОБТ Type 99 направляется на базу армии США. Судя по виду реактивной брони на башне, квадратной лазерной «глушилке» слева и высокой куполообразной лазерной аппаратуре справа, это определенно модель ZTZ-99 Phase I», — говорится в публикации.

При этом автор назвал решение Пентагона использовать для учений именно эту модель танка странной. Дело в том, что Phase I так и не вышла на серийное производство. В Китае произвели лишь несколько десятков таких танков.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай провели на территории КНР масштабные учения. В рамках маневров подразделения Вооруженных сил РФ совместно с китайскими военными ликвидировали условную группу террористов. При этом американские аналитики, как сообщает Infox, сравнили возможности РФ и США в условиях потенциального конфликта.

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