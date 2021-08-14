ФАС готовит законопроект по ограничению наценки на продукты в торговых сетях

Москва, 14 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, который будет ограничивать наценку торговых сетей.

О работе над проектом представители ФАС и сетевых компаний, занимающихся розничной продажей продуктов, таких, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» говорили на совещании, прошедшем в ведомстве. ФАС считает, что изменения в законодательстве необходимы для «повышения прозрачности».

Также в ходе мероприятия обсуждалась корректировка наценок. Об этом пишет Forbes. Несмотря на ведущиеся работы по подготовке закона, ведомство предложило ретейлерам самим изменить наценки на добровольной основе. На следующей неделе ФАС анонсировала новое совещание, где будут обсуждаться перечень товаров и методика корректировки их наценки.

ФАС начала "антикартельные" проверки ряда отечественных продуктовых сетей. Основанием для их проведения стали жалобы граждан на рост стоимости продуктов, передает INFOX.