Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 18:27
18:20
Политика
Путин выразил соболезнования близким погибших в Турции россиян
18:20
Балканы
Политики Черногории пытаются сорвать подписание соглашения с Сербской Православной Церковью
18:18
Общество
Ученые из Германии объяснили, почему животные могут бегать быстрее людей
18:18
Шоу-бизнес
Квартиру певицы МакSим оценили в 2 млн долларов
18:17
Происшествия
Жертвами землетрясения у берегов Гаити стали четыре человека
18:16
Армия
Британцы высмеяли собственный флот после эффектных маневров ВМФ РФ в Ла-Манше
18:11
Происшествия
Правоохранители задержали выбросившую дочь в мусорку москвичку
18:11
Армия
ВВС США нанесли удары по позициям талибов в районе аэропорта Кандагара
18:10
Общество
Бездомная собака стала мамой для брошенного котенка в Крымске
18:08
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обратился к Зеленскому после санкций Украины против Киркорова
Все новости

Шепелев рассказал, как сын Фриске называет его жену
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, как сын Фриске называет его жену
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 14 августа. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как старший сын Платон называет его супругу Екатерину Тулупову. Шоумен признался, что в семье не забыли о певице Жанне Фриске.

Ведущий семейного ток-шоу на ТНТ опроверг слухи о том, что давно забыл о гражданской супруге. В своем Instagram-аккаунте он провел викторину «Вопрос-Ответ», в котором поговорил откровенно с фолловерами. Впервые за несколько лет он не проигнорировал вопросы о бывшей возлюбленной, а честно поделился ответами.

Шепелев рассказал, что его сын от покойной Фриске Платон знает о том, кто его настоящая мама. При этом возлюбленную ведущего он называет исключительно по имени. Одни из фолловеров поинтересовался, рассказывается ли в семье о маме мальчика.

«Вы рассказываете Платону про Жанну?»

«Да, естественно», — лаконично отметил ведущий.

Однако ранее телеведущая Ольга Орлова отметила, что Шепелев исключил из своей жизни всех, кто хоть как-то напоминает ему о покойной возлюбленной. Звезда «Дома-2» отметила, что ведущий принял решение, которое ничем не оспорить, сообщает «Вечерняя Москва».

После смерти артистки между ее родственниками началась буквально война, которая не прекращается по сей день. Несколько недель назад сестра покойной артистки Наталья Фриске опубликовала архивное видео со времен болезни звезды. Она подозревает, что конфиденциальные кадры сливал именно Шепелев.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Шепелев рассказал, как сын Фриске называет его жену
семья фриске шепелев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru