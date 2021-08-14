Шепелев рассказал, как сын Фриске называет его жену

Москва, 14 августа. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как старший сын Платон называет его супругу Екатерину Тулупову. Шоумен признался, что в семье не забыли о певице Жанне Фриске.

Ведущий семейного ток-шоу на ТНТ опроверг слухи о том, что давно забыл о гражданской супруге. В своем Instagram-аккаунте он провел викторину «Вопрос-Ответ», в котором поговорил откровенно с фолловерами. Впервые за несколько лет он не проигнорировал вопросы о бывшей возлюбленной, а честно поделился ответами.

Шепелев рассказал, что его сын от покойной Фриске Платон знает о том, кто его настоящая мама. При этом возлюбленную ведущего он называет исключительно по имени. Одни из фолловеров поинтересовался, рассказывается ли в семье о маме мальчика.

«Вы рассказываете Платону про Жанну?» «Да, естественно», — лаконично отметил ведущий.

Однако ранее телеведущая Ольга Орлова отметила, что Шепелев исключил из своей жизни всех, кто хоть как-то напоминает ему о покойной возлюбленной. Звезда «Дома-2» отметила, что ведущий принял решение, которое ничем не оспорить, сообщает «Вечерняя Москва».

После смерти артистки между ее родственниками началась буквально война, которая не прекращается по сей день. Несколько недель назад сестра покойной артистки Наталья Фриске опубликовала архивное видео со времен болезни звезды. Она подозревает, что конфиденциальные кадры сливал именно Шепелев.