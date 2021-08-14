Родион Газманов рассказал, какие отношения связывают его с Лизой Арзамасовой

Москва, 14 августа. Сын артиста Олега Газманова Родион признался в нежных чувствах к актрисе Лизе Арзамасовой. Музыкант опроверг слухи о своем романе со звездой ситкома «Папины дочки».

Музыканту Родиону Газманову регулярно приписывают романы со звездами шоу-бизнеса: одной из них стала актриса Лиза Арзамасова. Артисты познакомились на съемках совместного клипа для нового хита 40-летнего исполнителя. Газманов признался в программе «Судьба человека», что с тех пор он поддерживает отношения с актрисой, однако их связывает исключительно дружба.

«Бесконечно люблю Лизу. Она такой человек, который вызывает влюбленность у всех, кто с ней каким-то образом соприкасается. Мы с ней очень хорошие друзья, у нас прекрасные отношения, мы многим делимся и поддерживаемся друг друга в любые моменты», — признался Газманов.

Артист опроверг слухи о романе с Арзамасовой и отметил, что слишком серьезно относится к планам на семью. По словам звезды, на его отношение к браку повлиял развод родителей: Олег Газманов оставил супругу ради новой жены Марины. Кроме того, Арзамасова замужем за хореографом Ильей Авербухом.

Недавно актриса поделилась подробностями о романе с фигуристом. Арзамасова рассказала, как ее близкие отнеслись к новому возлюбленному.