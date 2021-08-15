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Россия планирует наладить производство модернизированных Су-57 в 2025 году
Весь мир
Россия планирует наладить производство модернизированных Су-57 в 2025 году
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индонезия

Индонезия начнет летные испытания собственного БПЛА Elang Hitam в конце 2021 года

Средневысотный БПЛА Elang Hitam является технологическим прорывом для индонезийской промышленности. Первые летные испытания дрона будут проведены в конце 2021 года, заявил глава Агентства по оценке и применению технологий Индонезии Хаммам Риза.

По его словам, продолжительность полета Elang Hitam составляет более 24 часов, дальность действия по каналу радиосвязи — 250 километров.

После интеграции оружия беспилотник будет определен как боевой БПЛА в 2023 году. Elang Hitam создается по заказу министерства обороны страны.

Италия

Италия вложит 2 млрд евро в британский истребитель нового поколения

Минобороны Италии раскрыло детали многолетнего планирования расходов на оборону (Documento Programmatico Pluriennale: DPP) на 2021-2023 годы.

Уже в этом году начнется финансирование программы Tempest, к которой Минобороны Италии присоединилось в 2019 году. На 2021-й и два последующих года Италия будет выделять по 20 млн евро, в период с 2024 по 2026 год — 90 млн евро, а также 1,85 млрд евро в период с 2027 по 2035 годы.

Бюджет МО Италии на текущий год включает 16,8 млрд евро, что на 5% больше, чем в 2020 году. При этом на закупки вооружения выделено 4 млрд евро, что на 44% больше, чем годом ранее.

Италия стала третьей страной, присоединившейся к британской программе разработки перспективного истребителя Tempest. В Team Tempest ее представят компании Avio Aero, Elettronica, Leonardo и MBDA Italy.

Британские подразделения двух последних компаний уже входят в команду разработчиков. Самолеты, созданные в рамках программы Tempest, должны дополнить парк истребителей F-35 и полностью заменить Typhoon.

Италия профинансирует разработку MC-27J Praetorian

Министерство обороны Италии планирует финансировать новые программы по разработке трех самолетов специального назначения Leonardo MC-27J Praetorian.

Военно-воздушные силы скорее всего обеспечат только первоначальное финансирование этих проектов.

С 2021 по 2026 годы запланировано выделение 80 млн евро на разработку MC-27J в конфигурации для специальных операций. Однако общий бюджетный запрос на них составляет 99 млн евро.

Канада

Программа модернизации канадских CP-140 отстает от графика и превышает бюджет

Усилия Канады по модернизации морского патрульного самолета CP-140 отстают от графика и потребуют дополнительного финансирования для завершения.

Парк самолетов проходит модернизацию, которая в настоящее время находится на четвертом этапе. Он включает в себя работы по улучшению систем передачи данных, спутниковой связи и системы самообороны.

Согласно отчету МО Канады, программа отстает от графика из-за непредвиденной сложности проектирования и задержек подрядчиков. Последние также сообщили, что программа не может быть завершена в рамках бюджета. Для ее завершения будет выделено дополнительно 52 млн долларов. Полная боеспособность модернизированной версии самолетов ожидается в марте 2024 года.

Кипр

Вертолеты для Сербии

Национальная гвардия Республики Кипр ведет переговоры о продаже 11 боевых вертолетов Ми-35П Сербии.

В апреле группа сербских военных специалистов во главе с заместителем министра обороны Ненадом Милорадовичем посетила авиабазу «Андреас Папандреу» в Пафосе и осмотрела боевые вертолеты Ми-35П Национальной гвардии Кипра, чтобы оценить их техническое состояние.

В результате этой поездки 20 мая Министерство обороны Сербии направило киприотам официальное письмо, в котором была подтверждена заинтересованность сербской стороны в приобретении 11 вертолетов Ми-35П российского производства. Для закупки вертолетов предлагалось применить процедуру межправительственного соглашения.

В свою очередь Национальная гвардия Кипра провела маркетинговые исследования на предмет приобретения 12 новых легких ударных вертолетов, которые восполнят пробел, возникший в результате продажи Сербии 11 Ми-35П.

Россия

Самолет Бе-200 Минобороны России потерпел крушение в Турции

Самолет Бе-200 ВМФ России 14 августа потерпел крушение на юго-востоке Турции. Это был первый полученный морской авиацией ВМФ России самолет-амфибия Бе-200ЧС (RF-88450 «20 жёлтый»). Он носил имя собственное — Александр Мамкин.

Катастрофа произошла в горах в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Все они погибли.

В Минобороны РФ подтвердили факт крушения самолета. Посольство России в Турции выясняет обстоятельства случившегося и отправило на место происшествия сотрудников консульского отдела посольства. Также туда были отправлены турецкие поисково-спасательные команды.

По предварительным данным, после сброса воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в гору.

Производство модернизированного варианта Су-57 может начаться в 2025 году

Производство модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в рамках опытно-конструкторской работы ОКР «Мегаполис» предполагается начать в 2025 году.

«В обновленной версии истребителя в рамках ОКР «Мегаполис» будет устанавливаться полностью обновленная кабина с самой передовой авионикой. Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно», — сказал источник.

Также заявлено, что истребитель Су-57 будет выполнен в одноместном варианте, но официального подтверждения этому нет.

Ранее сообщалось, что для управления перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) разрабатывают двухместный Су-57.

К концу 2024 года ВКС РФ должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Самолет Ил-112В прибыл из Воронежа в Москву для участия в «Армии-2021»

Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома ВАСО на базу ПАО «Ил» в Жуковском.

«Это важное событие для нашего завода, для всего отечественного самолетостроения. Мы гордимся тем, что первый опытный военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный на Воронежском авиационном заводе, примет участие в важнейшем ежегодном военном событии страны – международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Участие в форуме – очередной серьезный этап в реализации этой программы», отметил управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.

«Идут предварительные испытания первого Ил-112В, второй образец проходит ресурсные испытания. На ВАСО с участием головной компании дивизиона транспортной авиации ПАО «Ил» идут работы по запуску Ил-112В в серийное производство. В частности, реализуется проект по созданию поточной линии сборки самолета на базе существующих производственных площадей», — добавил он.

Самолет пилотировали шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

По словам главного конструктора ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) Сергея Ганина, в перспективе Ил-112В сможет обновить парк российской легкой военно-транспортной авиации, в котором преобладают самолеты Ан-26.

Серийное производство планируется с 2023 года. Воронежский авиазавод будет способен выпускать до 12 самолетов Ил-112В в год.

США

Три компании поборются за разработку УТС для ВМС США

Три компании заявили о намерении принять участие в тендере на разработку новых учебно-тренировочных самолетов для ВМС США.

10 августа Boeing и Lockheed Martin подтвердили свое участие в программе по замене УТС T-45 Goshawk. Кроме них в тендере участвует компания Leonardo.

В компании Boeing заявили, что представят T-7A Red Hawk, Lockheed Martin при поддержке KAI предложит самолет T-50A. Leonardo публично заявила о намерении презентовать самолет M-346 Master на мероприятии Sea-Air-Space 2021 в начале августа.

Первый норвежский самолет P-8A Poseidon поднялся в воздух

Boeing объявила о первом полете морского патрульного самолета P-8A Poseidon, предназначенного для ВВС Норвегии.

Цель полета заключалась в испытании двигателей и технических систем.

Первый фюзеляж P-8A Poseidon для Норвегии прибыл 12 апреля на предприятия Boeing в Рентоне. 8 июля самолет выкатился из покрасочного цеха Boeing в Сиэтле. Forsvarsmateriell должно принять самолет к концу 2021 года и передать ВВС в 2022-м.

В общей сложности пять самолетов P-8 заменят нынешний авиапарк из шести P-3 Orion и трех DA-20 Jet Falcon.

Украина

В Винницу прилетели два самолета МС-130 США

Два военно-транспортных самолета МС-130 из состава 352-го авиакрыла сил специальных операций ВВС США прилетели на аэродром Винница с авиабазы Милденхолл, Великобритания.

Самолеты прибыли в Украину почти на месяц, в рамках расширенной программы НАТО и реализации «Концепции развития воздушных сил на период до 2025 года».

На самолетах будут отрабатывать учебные полеты вместе с украинским спецназом, а также учения по оказанию экстренной медицинской помощи в условиях боя и операции по десантированию.

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