Россия планирует наладить производство модернизированных Су-57 в 2025 году

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индонезия

Индонезия начнет летные испытания собственного БПЛА Elang Hitam в конце 2021 года

Средневысотный БПЛА Elang Hitam является технологическим прорывом для индонезийской промышленности. Первые летные испытания дрона будут проведены в конце 2021 года, заявил глава Агентства по оценке и применению технологий Индонезии Хаммам Риза.

BPPT dan Konsorsium Siap Terbangkan PUNA Elang Hitam https://t.co/0CFqyvaKJ3 — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) August 11, 2021

По его словам, продолжительность полета Elang Hitam составляет более 24 часов, дальность действия по каналу радиосвязи — 250 километров.

После интеграции оружия беспилотник будет определен как боевой БПЛА в 2023 году. Elang Hitam создается по заказу министерства обороны страны.

Италия

Италия вложит 2 млрд евро в британский истребитель нового поколения

Минобороны Италии раскрыло детали многолетнего планирования расходов на оборону (Documento Programmatico Pluriennale: DPP) на 2021-2023 годы.

Уже в этом году начнется финансирование программы Tempest, к которой Минобороны Италии присоединилось в 2019 году. На 2021-й и два последующих года Италия будет выделять по 20 млн евро, в период с 2024 по 2026 год — 90 млн евро, а также 1,85 млрд евро в период с 2027 по 2035 годы.

Бюджет МО Италии на текущий год включает 16,8 млрд евро, что на 5% больше, чем в 2020 году. При этом на закупки вооружения выделено 4 млрд евро, что на 44% больше, чем годом ранее.

Италия стала третьей страной, присоединившейся к британской программе разработки перспективного истребителя Tempest. В Team Tempest ее представят компании Avio Aero, Elettronica, Leonardo и MBDA Italy.

Британские подразделения двух последних компаний уже входят в команду разработчиков. Самолеты, созданные в рамках программы Tempest, должны дополнить парк истребителей F-35 и полностью заменить Typhoon.

Италия профинансирует разработку MC-27J Praetorian

Министерство обороны Италии планирует финансировать новые программы по разработке трех самолетов специального назначения Leonardo MC-27J Praetorian.

Военно-воздушные силы скорее всего обеспечат только первоначальное финансирование этих проектов.

The Italian Ministry of Defence (MoD) plans to fund new multi-year programmes for the development of three Leonardo MC-27J Praetorian special operations aircraft and the acquisition of two new Boeing KC-767.https://t.co/7r1arBuOpo pic.twitter.com/m3zLaffjdz — Tango III's Military News (@IiiTango) August 9, 2021

С 2021 по 2026 годы запланировано выделение 80 млн евро на разработку MC-27J в конфигурации для специальных операций. Однако общий бюджетный запрос на них составляет 99 млн евро.

Канада

Программа модернизации канадских CP-140 отстает от графика и превышает бюджет

Усилия Канады по модернизации морского патрульного самолета CP-140 отстают от графика и потребуют дополнительного финансирования для завершения.

Парк самолетов проходит модернизацию, которая в настоящее время находится на четвертом этапе. Он включает в себя работы по улучшению систем передачи данных, спутниковой связи и системы самообороны.

Canada - Modernization of military surveillance aircraft fleet delayed as $52 million more needed for project



DND spokesman Dan Le Bouthillier said $52 million will be provided to companies so the project can be completed. https://t.co/ZlotC8War6 — Prison_Health (@Prison_Health) August 13, 2021

Согласно отчету МО Канады, программа отстает от графика из-за непредвиденной сложности проектирования и задержек подрядчиков. Последние также сообщили, что программа не может быть завершена в рамках бюджета. Для ее завершения будет выделено дополнительно 52 млн долларов. Полная боеспособность модернизированной версии самолетов ожидается в марте 2024 года.

Кипр

Вертолеты для Сербии

Национальная гвардия Республики Кипр ведет переговоры о продаже 11 боевых вертолетов Ми-35П Сербии.

В апреле группа сербских военных специалистов во главе с заместителем министра обороны Ненадом Милорадовичем посетила авиабазу «Андреас Папандреу» в Пафосе и осмотрела боевые вертолеты Ми-35П Национальной гвардии Кипра, чтобы оценить их техническое состояние.

Cypriot media report that Serbia is, allegedly, negotiating a purchase of 11 Mi-35P's from Cyprus to complement their fleet of newly acquired Mi-35M's. Most of the Cypriot Mi-35's are grounded due to lack of parts from Russia, placed on a sanctions list by Cyprus. pic.twitter.com/qmaVHDxwYS — Peter Voinovich (@PeterVoinovich) August 9, 2021

В результате этой поездки 20 мая Министерство обороны Сербии направило киприотам официальное письмо, в котором была подтверждена заинтересованность сербской стороны в приобретении 11 вертолетов Ми-35П российского производства. Для закупки вертолетов предлагалось применить процедуру межправительственного соглашения.

В свою очередь Национальная гвардия Кипра провела маркетинговые исследования на предмет приобретения 12 новых легких ударных вертолетов, которые восполнят пробел, возникший в результате продажи Сербии 11 Ми-35П.

Россия

Самолет Бе-200 Минобороны России потерпел крушение в Турции

Самолет Бе-200 ВМФ России 14 августа потерпел крушение на юго-востоке Турции. Это был первый полученный морской авиацией ВМФ России самолет-амфибия Бе-200ЧС (RF-88450 «20 жёлтый»). Он носил имя собственное — Александр Мамкин.

Катастрофа произошла в горах в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Все они погибли.

On board the plane Be-200 that crashed in Turkey were 5 Russian servicemen and three representatives of Turkey.

There are no survivors of the Be-200 fire plane crash in Turkey pic.twitter.com/ZBQdmIx9Mh — handsm (@handsm54350947) August 14, 2021

В Минобороны РФ подтвердили факт крушения самолета. Посольство России в Турции выясняет обстоятельства случившегося и отправило на место происшествия сотрудников консульского отдела посольства. Также туда были отправлены турецкие поисково-спасательные команды.

По предварительным данным, после сброса воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в гору.

Производство модернизированного варианта Су-57 может начаться в 2025 году

Производство модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в рамках опытно-конструкторской работы ОКР «Мегаполис» предполагается начать в 2025 году.

«В обновленной версии истребителя в рамках ОКР «Мегаполис» будет устанавливаться полностью обновленная кабина с самой передовой авионикой. Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно», — сказал источник.

Также заявлено, что истребитель Су-57 будет выполнен в одноместном варианте, но официального подтверждения этому нет.

Комсомольский авиазавод начнёт серийный выпуск Су-57 с двигателем второго этапа в 2025 году



Модернизированный тяжёлый истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа авиазавод в Комсомольске-на-Амуре начнёт выпускать серийно в 2025 году. Проект улучшения боевой ... pic.twitter.com/4zNyySRGCo — Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) August 11, 2021

Ранее сообщалось, что для управления перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) разрабатывают двухместный Су-57.

К концу 2024 года ВКС РФ должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Самолет Ил-112В прибыл из Воронежа в Москву для участия в «Армии-2021»

Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома ВАСО на базу ПАО «Ил» в Жуковском.

«Это важное событие для нашего завода, для всего отечественного самолетостроения. Мы гордимся тем, что первый опытный военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный на Воронежском авиационном заводе, примет участие в важнейшем ежегодном военном событии страны – международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Участие в форуме – очередной серьезный этап в реализации этой программы», – отметил управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.

«Идут предварительные испытания первого Ил-112В, второй образец проходит ресурсные испытания. На ВАСО с участием головной компании дивизиона транспортной авиации ПАО «Ил» идут работы по запуску Ил-112В в серийное производство. В частности, реализуется проект по созданию поточной линии сборки самолета на базе существующих производственных площадей», — добавил он.

Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелёт с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» pic.twitter.com/JDetIViuBO — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) August 13, 2021

Самолет пилотировали шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

По словам главного конструктора ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) Сергея Ганина, в перспективе Ил-112В сможет обновить парк российской легкой военно-транспортной авиации, в котором преобладают самолеты Ан-26.

Серийное производство планируется с 2023 года. Воронежский авиазавод будет способен выпускать до 12 самолетов Ил-112В в год.

США

Три компании поборются за разработку УТС для ВМС США

Три компании заявили о намерении принять участие в тендере на разработку новых учебно-тренировочных самолетов для ВМС США.

10 августа Boeing и Lockheed Martin подтвердили свое участие в программе по замене УТС T-45 Goshawk. Кроме них в тендере участвует компания Leonardo.

Boeing and Lockheed Martin confirmed to Janes on 10 August that they are to compete the service's Undergraduate Jet Training System (UJTS) programme to replace the Boeing T-45 Goshawk, while Leonardo had previously announced its intention to bid.https://t.co/jSgPQgugg2 pic.twitter.com/jajIpW17wT — Tango III's Military News (@IiiTango) August 10, 2021

В компании Boeing заявили, что представят T-7A Red Hawk, Lockheed Martin при поддержке KAI предложит самолет T-50A. Leonardo публично заявила о намерении презентовать самолет M-346 Master на мероприятии Sea-Air-Space 2021 в начале августа.

Первый норвежский самолет P-8A Poseidon поднялся в воздух

Boeing объявила о первом полете морского патрульного самолета P-8A Poseidon, предназначенного для ВВС Норвегии.

Цель полета заключалась в испытании двигателей и технических систем.

Watch Norway’s very first #P8 take to the skies for its inaugural flight! Later this year, this multi-mission maritime patrol aircraft will be delivered to @FMateriell — the first of five for the Royal Norwegian Air Force. pic.twitter.com/3XyBW4RfwN — Boeing Defense (@BoeingDefense) August 10, 2021

Первый фюзеляж P-8A Poseidon для Норвегии прибыл 12 апреля на предприятия Boeing в Рентоне. 8 июля самолет выкатился из покрасочного цеха Boeing в Сиэтле. Forsvarsmateriell должно принять самолет к концу 2021 года и передать ВВС в 2022-м.

В общей сложности пять самолетов P-8 заменят нынешний авиапарк из шести P-3 Orion и трех DA-20 Jet Falcon.

Украина

В Винницу прилетели два самолета МС-130 США

Два военно-транспортных самолета МС-130 из состава 352-го авиакрыла сил специальных операций ВВС США прилетели на аэродром Винница с авиабазы Милденхолл, Великобритания.

На Украину прилетели американские транспортники МС-130, обсуждается вопрос доставленных грузовhttps://t.co/lp9lhQzlt7 pic.twitter.com/dqw09GvoeP — Военное обозрение (@topwar_ru) August 9, 2021

Самолеты прибыли в Украину почти на месяц, в рамках расширенной программы НАТО и реализации «Концепции развития воздушных сил на период до 2025 года».

На самолетах будут отрабатывать учебные полеты вместе с украинским спецназом, а также учения по оказанию экстренной медицинской помощи в условиях боя и операции по десантированию.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.