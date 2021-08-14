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Тренер Ашрам была уверена в победе Авериной и не ожидала золота на Олимпиаде-2020
Спорт
Тренер Ашрам была уверена в победе Авериной и не ожидала золота на Олимпиаде-2020
ТАСС  /  Ashley Landis / AP

Москва, 14 августа. Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам Елена Копыленко прокомментировала победу на летней Олимпиаде в Токио. Она призналась, что золото соревнований стало для нее неожиданным.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место в соревнованиях по личному многоборью в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Впервые за 25 лет российская команда не завоевала золото в этом виде спорта, уступив представительнице Израиля. Решение судей удивило не только команду из России, но и тренера победительницы.

«Во время выступлений гимнасток в Токио не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Да и привыкла к тому, что на любых соревнованиях чемпионкой становится россиянка. Была потрясена итогами олимпийского турнира»,— отметила наставница Ашрам в интервью РИА Новости.

Копыленко отметила, что победа ее подопечной досталась за счет серьезного усложнения программы, над которым они работали долгое время. Они поднялись практически на максимальную сложность по текущим правилам.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала несправедливым решение судей. Бывшая гимнастка уверена, что Линой Ашрам не заслужила олимпийское золото после того, как уронила предмет во время выступления.

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олимпиада гимнастика аверина ашрам
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