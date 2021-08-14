«Поддержит даже Европа»: Шугалей объяснил, как добиться легитимации Крыма в мире

Санкт-Петербург, 14 августа. Вопрос легитимации Крыма на мировом уровне можно решить, объединив вокруг идеи единомышленников из разных стран, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В комментарии изданию «ПолитРоссия» известный российский ученый и национальный герой объяснил, что даже Европа готова признать Крым российским, несмотря на официальную позицию правительств. В этой связи он обратил внимание на отсутствие интереса западных элит к так называемой «Крымской платформе», которую инициировал Киев. Шугалей уверен, что у ассоциации «Друзья Крыма», в которую сразу после учреждения в 2017 году вступили представители свыше 30 государств, гораздо больше шансов добиться успеха в признании полуострова российским.

«Общаясь с западной прессой и журналистами на обычном человеческом уровне, я понимаю, что отношение к России в мире совсем не то, что нам пытаются навязать на официальном уровне. Мы же видели, что в Крым уже приезжали депутаты из таких стран, как Германия, Италия. Они приезжали и своими глазами видели, как развивается регион. И нужно как можно больше приглашать таких людей в Крым – только так мы добьемся, что его будут признавать», — заключил социолог.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот. В ходе референдума более 96% крымчан поддержали вхождение в РФ.

Ранее в украинской общине Крыма высмеяли план министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по «возвращению» региона. Чтобы объяснить свою идею, киевский чиновник использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди.