Изрезанный труп жителя Светогорска пролежал в квартире десять дней

Санкт-Петербург, 14 августа. Молодого жителя Светогорска нашли мертвым в собственной квартире. По подозрению в убийстве задержали его приятеля.

Председатель ТСЖ обратилась в полицию и рассказала, что из квартиры жилого дома по улице Гарькавого исходит трупный запах. Прибывшие на вызов оперативники вскрыли дверь и обнаружили изрезанное тело 27-летнего хозяина жилища. С места происшествия изъяли три ножа и отпечатки пальцев.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый 26-летний местный житель. По предварительным данным, молодые люди распивали спиртные напитки, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда подозреваемый схватил нож, ударил друга в шею и сбежал.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Похожий случай произошел в Ульяновске — 28-летний местный житель до смерти забил товарища лопатой и ножом, после чего закопал его тело в землю и заявил о пропаже. Он даже принимал участие в поисках, однако позднее сбежал в другой город, где и был задержан.