Netflix объявил о старте работы над сиквелом детектива «Энола Холмс»

Лондон, 14 августа. Стриминг-сервис Netflix готовится к съемкам продолжения детектива «Энола Холмс». Студия объявила, что работа над сиквелом начнется уже в начале сентября.

Старт съемок новых приключений сестры детектива Шерлока Холмса Энолы были вопросом времени после теплого приема первого фильма на платформе Netflix. Как сообщают представители стриминг-сервиса, сиквел «уже в разгаре», а главные звезды проекта соберутся на одной площадке уже в начале сентября. Анонс появился на странице Netflix в Instagram.

Помимо звезды сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, Генри Кавилл («Человек из стали») также вернется к роли Шерлока Холмса. Режиссером сиквела вновь выступит Гарри Брэдбир.

Кроме предстоящей премьеры, Netflix также запустил в разработку новый проект по мотивам «Ромео и Джульеты». Съемки драмы «Любовь на вилле» запланированы на территории Вероны.