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Режиссер Корявов рассказал, почему актриса Екатерина Васильева похожа на фею
Шоу-бизнес
Режиссер Корявов рассказал, почему актриса Екатерина Васильева похожа на фею
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажер, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева сегодня празднует свой 75-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляршу поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер Дмитрий Корявов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой над фильмом «Золотце».

«Замечательный человек и невероятно талантливая актриса. С ней было очень комфортно работать. К любой роли она всегда относится с душой, чувствует, понимает. Для меня это был замечательный опыт. Я очень благодарен за такую возможность», — сказал кинорежиссер.

Дмитрий Корявов также поведал о том, почему он решил пригласить в свой проект именно Екатерину Васильеву.

«Я писал сценарий. Там была героиня, которая, если взять в пример сказку «Золушка», была некая фея: добрая, мудрая, верующая. Когда я представлял этот образ, как-то сразу почувствовал, что Васильева — именно она. Поехал, встретился с ней. Рассказал про сюжет и ее героиню. Ей понравилось, она согласилась, и мы замечательно с ней работали», — сообщил собеседник ФАН.

Режиссер Корявов рассказал, почему актриса Екатерина Васильева похожа на фею
Global Look Press  / Vladimir Myshkin/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбилярши.

«Прежде всего, здоровья. Наверное, сейчас это самое актуальное. Еще, в этой жизни нет ничего, кроме любви и творчества. Так что я хочу ей пожелать любить, быть любимой и творить», — подытожил Дмитрий Корявов.

Ранее режиссер Иван Соснин через ФАН поздравил с днем рождения актера Владимира Вдовиченкова. По его словам, благодаря мощной харизме артиста, зрителям интересно смотреть на него, даже если он ничего не говорит в кадре.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Корявов рассказал, почему актриса Екатерина Васильева похожа на фею
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