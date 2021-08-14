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Устинова и Бекмамбетов готовят совместный проект для Netflix
Общество
Устинова и Бекмамбетов готовят совместный проект для Netflix
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 августа. Стриминг-сервис Netflix планирует запустить новый фильм или сериал в сотрудничестве с режиссером Тимуром Бекмамбетовым и писательницей Татьяной Устиновой.

Российская телеведущая и писательница детективов Татьяна Устинова сообщила, что готовится к работе с голливудским продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Публицистка призналась, что запуск проекта находится на ранней стадии, в настоящий момент звезды ведут переговоры с представителями платформы. Об этом Устинова рассказала в интервью изданию «Газета.ру».

Если Netflix даст «зеленый свет» новому шоу, Бекмамбетов выступит в качестве режиссера. Разработкой сценария займется Устинова, для которой этот проект станет первым в рамках возможного сотрудничества со стриминг-гигантом.

В настоящий момент Netflix запланировал премьеры сразу нескольких новых шоу. Среди них - драма по мотивам пьесы «Ромео и Джульетта», съемки которой стартуют в Вероне.

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