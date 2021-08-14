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Брюс Уиллис прочел стихи из «Брата-2» на русском языке

  /   Обновлено: 14 августа 2021 17:53
Общество
Брюс Уиллис прочел стихи из «Брата-2» на русском языке
Кадр из фильма «Армагеддон»

Лос-Анджелес, 14 августа. Голливудский актер Брюс Уиллис продемонстрировал владение русским языком. Артист на камеру процитировал стихотворение из картины «Брат-2» Алексея Балабанова.

Несмотря на плотный график, Брюс Уиллис нашел время для активного изучения русского языка. Недавно в Сети появился ролик, в котором кинозвезда прочел популярные строчки стихотворения. Выбор актера пал на сцену из культового фильма «Брат-2», в котором главный герой цитировал стихи поэта Владимира Орлова. Видео появилось на YouTube.

«Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок», — произнес артист популярные строки.

Затем Уиллис объяснил, почему неожиданно увлекся изучением русского языка. По словам звезды, он готовится принять участие в совместном проекте с российским комиком Азаматом Мусагалиевым. Уиллис признался, что считает его своим любимым артистом. Примечательно, что в Instagram звезды не был опубликован данный ролик. Как сообщает издание Daily Afisha, видео могло быть создано с помощью нейросети в рамках промо нового проекта Мусагалиева.

Кроме того, Уиллис совсем скоро может оказаться занят на съемках очередного блокбастера. Недавно актер вступил в переговоры по поводу запуска новой части боевика «Крепкий орешек», передает «МИР 24».

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кино звезды брюс уиллис
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