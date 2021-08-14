Польша становится «государством-изгоем» и для Европы, и для США

Польский генерал Мирослав Ружаньский высказался на днях по поводу возможных осложнений в отношениях США и Польши. По мнению военного, в силу определенных политических причин, Штаты могут лишить Польшу военной помощи и вообще «заморозить» ряд контрактов и поставок вооружения в эту страну. Более того, вывести Польшу «на периферию» интересов НАТО.

Национальное телевидение и американское оружие

Слова польского генерала стали ответом на законопроект Lex TVN, который сейчас в Сейме продвигает правящая партия «Право и справедливость». Суть закона в том, чтобы обеспечить в стране национальное телевещание, а если точнее, то разрешить вещание только тем СМИ, «в которых доля иностранного капитала не превышает 49%».

При этом, по словам Ружаньского, проблема «значительно глубже» и данным законопроектом не исчерпывается. Польша для США и НАТО, по мнению военного, уже давно превращается в «авторитарную» и «непрозрачную страну». И, более того, государство, которое «рассорилось со всеми своими союзниками» по Североатлантическому Альянсу.

Здесь стоит слегка углубиться в контекст и понять, а почему Польше так нужны американские базы и поставки военной техники. И причина кроется в первую очередь в страхе перед Россией. Дело в том, что буквально на днях портал wPolityce опубликовал данные социологического опроса, согласно которому 34% поляков откровенно боятся России, а 8% считают неизбежным «военное вторжение РФ в Польшу».

И да, для нас здесь, в России, эти данные звучат как внезапное массовое помешательство огромного количества поляков. Но на самом деле это итог многолетней польской политики и индоктринации населения. Мысль там простая: «Россия очень большая и сильная страна, которая хочет экспансии, в том числе и за счет польских территорий, поэтому бойтесь». С другой стороны: «НАТО и США нам помогут и защитят, и вместе мы удержим в узде страшного агрессора». И, в общем-то, до недавнего времени эта концепция не давала особых сбоев.

ФБА «Экономика сегодня» /

В 2019 году между США и Польшей велись переговоры о том, чтобы построить там военную базу «Форт Трамп» с американским военным контингентом. И сделать Польшу этаким «военным представителем» Штатов в Восточной Европе. А это, стоит напомнить, период президентства Дональда Трампа, который в целом на расходы Америки по линии НАТО смотрел скептически и всячески их сокращал.

Еще раньше, в 2018 году, польское правительство заявило о готовности вложить 2 миллиарда долларов в строительство американской военной базы на своей территории, а Госдепартамент Штатов одобрил сделку на поставку Польше ракетных комплексов HIMARS на сумму в 650 миллионов. В общем, это был большой военный бизнес, с которого свой «профит» имели как американские, так и польские политики.

Конец «польского экономического чуда»

Кроме того, при помощи ЕС, США и НАТО Польша с 1991 года неуклонно увеличивала свой ВВП, который на начало 2018 составил 524,5 миллиарда долларов. А злотый рос с 1992 года укреплялся на 4,2% в среднем ежегодно.

Такой рост наблюдался, например, за счет субсидий со стороны Брюсселя. Взносы от Польши в ЕС составляли 3 миллиарда евро ежегодно, а возврат денег с учетом субсидий — уже 10 миллиардов. По данным европейских аналитиков на 2019 год, «за 15 лет нахождения в ЕС Варшава выкачала из Брюсселя субсидии в объеме, составляющем 1,2 суммы польского годового ВВП».

Естественно, что польские правящие круги использовали это благоденствие в своих политических целях. Только выстроили свою агитацию, с одной стороны, на тезисах о том, что «Европа — наш деятельный союзник и никуда не денется, мы же на передовой борьбы с Россией». А с другой — на том, что Польша «всего достигла сама», а поэтому «нам, полякам, все должны».

Но тут наступили тяжелые времена. Эпидемия коронавируса очень жестко прошлась по европейской экономике. И Польша как «дотационный регион» сразу же была отброшена на экономическую периферию ЕС. Хотя еще в марте 2020 года СМИ писали о том, что Польша станет крупнейшим бенефициаром «Инвестиционной инициативы по реагированию на коронавирус» и получит из этого общеевропейского фонда 7,4 миллиарда евро. Но к ноябрю того же года концепция изменилась.

План распределения финансовой помощи был кардинально пересмотрен, и Польше в нем были обещаны значительно более скромные суммы. В свою очередь польские лидеры наложили на этот план вето. Однако в ответ руководство Евросоюза не только анонсировало возможность проведения очередного совещания по распределению финансовой помощи без участия Польши, но также опубликовало доклад, в котором эта страна называлась излишне коррумпированной для того, чтобы вообще получить хоть какие-то деньги.

Это, к слову, о том, почему польский генерал сейчас говорит про «авторитарность» и «непрозрачность» своего государства для «западных партнеров». Ровно с этими основаниями Польша и была впервые за новейшую историю серьезно «подвинута» от европейских финансовых потоков.

Все накрыла «российская труба»

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

Еще одним ударом стала договоренность по строительству «Северного Потока — 2» между Берлином и Вашингтоном. Об этом ФАН уже писал ранее. И это опосредованно грозит энергетическим коллапсом самой Польше, поскольку от российского газа поляки дистанцировались, надеясь на строительство собственных АЭС опять же с помощью американских специалистов. Только вот внезапно создание этих объектов стала активно блокировать уже Германия. И если раньше поляки и немцы могли бы договориться о поставках энергии, то теперь эти сделки заключены с Россией. А на выходе эксперты говорят о том, что Польшу при текущей конъюнктуре уже лет через 10–15 ждет мощнейший энергетический кризис, который может обрушить польскую экономику. Особенно без щедрых дотаций со стороны «западных союзников», которые раньше вливали деньги в эту страну просто за «красивую политическую позицию» и категоричную антироссийскую риторику. Именно поэтому реакция польских правящих элит на договоренности по СП-2 была настолько резкой. Стоит напомнить, что в ряде СМИ этой страны позицию США назвали «предательством союзников».

Но в условиях постоянного нагнетания национал-патриотизма, на волне которого правящая партия «Право и Справедливость» и удерживает власть, польским политикам не остается ничего иного, как продолжать «гнуть свою линию». Иначе избиратели не поймут. А потому Польша до сих пор и изображает из себя сильное и независимое государство, продвигая в том числе и законы о национальных СМИ. Что уже не особо нравится США.

Всего этого, впрочем, можно было бы избежать еще несколько лет назад. Если бы официальная Варшава сменила даже не политический курс, а скорректировала экономические интересы и пошла на определенное сближение с Россией, например, по тем же вопросам энергетики. И так активно бы не распахивала объятия для американских военных. Но слишком уж соблазнительным казался статус «военного представителя Штатов в Восточной Европе» и возможные преференции от этого статуса. А теперь этой стране, кажется, пришел срок расплачиваться за свои амбиции. И не только по вопросам военных поставок, но и своей собственной экономики в целом.