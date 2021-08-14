Жители России увеличили расходы на интернет и сотовую связь

Москва, 14 августа. Средний чек на услуги интернет-провайдеров в первой половине текущего года вырос на 5% и составил 662 рубля, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

При переходе на удаленный формат работы потребность в бесперебойной сотовой и интернет-связи значительно возросла. В условиях очередной волны пандемии коронавирусной инфекции данный тренд по-прежнему остается актуальным, поскольку немало работодателей перевели своих сотрудников на «дистанционку».

Самый высокий средний платеж за услуги интернет-провайдеров оказался у клиентов в возрастной группе от 41 до 50 лет — 733 рубля. У клиентов от 51 до 60 лет — 710 рублей. Что касается мобильной связи, то самый высокий чек отмечен у граждан России от 41 до 50 лет — 729 рублей.

Ранее стало известно, что россияне увеличили траты на непродовольственные товары, но снизили на продукты. Значительно больше жители страны стали тратить на театры и кинотеатры.