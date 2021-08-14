МИД РФ призвал Колумбию не исключать повстанцев ELN из мирных переговоров

Богота, 14 августа. Министерства иностранных дел России и Колумбии обменялись заявлениями по поводу включения «Армии национального освобождения» (ELN) в процесс мирных переговоров. Сообщения были опубликованы на официальных страницах ведомств в Twitter.

4 августа МИД РФ опубликовал заявление, в котором предупредил правительство Колумбии, что «невозможно достичь всеобъемлющего и долговременного решения ситуации в стране без участия «Армии национального освобождения» в мирном процессе».

Заявление российского правительства было сделано в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Международной правовой базой для урегулирования ситуации в Колумбии является Заключительное соглашение о прекращении конфликта и строительство стабильного и прочного мира, без которого было бы невозможно обеспечить поддержку мирного процесса со стороны Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН», — заявили в министерстве.

☝️???????? Son inaceptables los intentos unilaterales de cambiar el Acuerdo Final de Paz. No es posible alcanzar la solución amplia y sostenible a la situación en #Colombia sin la participación del Ejército de Liberación Nacional en el proceso de paz.



???? https://t.co/Hex1n9mUcv pic.twitter.com/fCz3le8crf — Cancillería Rusia ???????? (@mae_rusia) August 13, 2021

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что «односторонние попытки внести изменения в документ неприемлемы» и урегулирование ситуации возможно только при участии ELN.

В ответ на заявление МИД РФ правительство Колумбии опубликовало сообщение на официальной странице в Twitter.

«МИД РФ, правительство Колумбии привержено необходимости обеспечить мир и правопорядок для колумбийцев. Мы исполняем обязанности, согласованные с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) и подтвержденные Миссией ООН в стране. Мы проведем переговоры с ELN, когда она прекратит наркоторговлю, терроризм и преступные действия. Мы осуждаем внешнее давление по этому вопросу», — говорится в сообщении колумбийского МИД.

.@mae_rusia, el Gob. de ???????? está comprometido con #PazConLegalidad para los colombianos. Cumplimos compromisos acordados con Farc, verificado por @MisionONUCol. Negociaremos con ELN cuando suspendan narcotráfico, terrorismo y criminalidad. Rechazamos presiones externas para ello. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 13, 2021

Деятельность ELN

Несколько дней назад Верховный комиссар правительства по вопросам мира Хуан Камило Рестрепо сделал резкое заявление после новости об отставке Николаса Родригеса Баутисты, известного как Габино, с поста главы ELN. Рестрепо обвинил представителей группировки во лжи из-за заявлений о том, что «Армия национального освобождения» не причастна к терактам в Колумбии.

«Это шутка и ложь, и мы не можем позволить такого рода действия. С одной стороны, предпринимаются шаги, чтобы гарантировать подлинную приверженность к миру, а с другой, ELN утверждает, что не имеет ничего общего с преступлениями, совершенными в последнее время», — отметил Рестрепо.

Федеральное агентство новостей /

Президент Колумбии Иван Дуке неоднократно заявлял, что мирный диалог с ELN, в конце концов может быть возобновлен, так как эта повстанческая группировка «прекратила преступную деятельность, такую как похищения, наркоторговлю и убийства».

Леворадикальная «Армия национального освобождения» (ELN), признанная в Колумбии террористической организацией, была создана в 1964 году. У ее истоков стояли представители колумбийской ультралиберальной интеллигенции, продвигающие идеи марксизма и вдохновленные революцией на Кубе. Предыдущий президент Хуан Мануэль Сантос пытался вести переговоры с ELN для достижения прочного мира, однако нападения группировки затормозили диалог.

Федеральное агентство новостей /

Политическая конъюнктура

По словам автора Telegram-канала «Пиночет печет печенье», в прошлом году Россия сделала в ООН аналогичное заявление, и никакого негатива оно тогда не вызвало.

«Дело в том, что между властями Колумбии и левыми партизанами из «Армии национального освобождения» шли переговоры и была надежда на их успех. Но в 2021 году переговоры были свернуты по инициативе Боготы», — отмечает эксперт.

По мнению автора Telegram-канала, нынешняя реакция колумбийских властей исходит из политической конъюнктуры в стране, при которой президент Дуке имеет низкий уровень одобрения — и маловероятно, что он будет переизбран.

«На грядущих президентских выборах 2022 года, по всей вероятности, победит кандидат от левой оппозиции Густаво Петро. Урибисты — сторонники правого экс-президента Альваро Урибе, однопартийца Дуке, боятся оказаться под следствием в случае победы левой оппозиции, и это накаляет обстановку», — подчеркнул эксперт.

Нет воли к миру

Блогер напомнил также, что после подписания в 2016 году мирного соглашения между FARC и нынешним правым правительством Колумбии, на сегодняшний день убито более 1200 социальных лидеров и бывших членов FARC, сложивших оружие.

«Хотя власти в большинстве случаев не являются прямыми инициаторами этих убийств, все это происходит при их попустительстве. До убийства жертвам часто поступают угрозы, однако полиция ничего не делает или делает недостаточно», — продолжает эксперт.

Несмотря на попытку президента Сантоса из правоцентристской партии PSUN начать диалог с ELN в 2017 году, с приходом к власти Ивана Дуке произошла стагнация переговоров, во многом по вине правительства, отмечает автор Telegram-канала.

«Похоже, что нынешнее правительство Колумбии не особо стремится соблюдать или заключать мирные соглашения. В этом контексте напоминание о необходимости придерживаться достигнутых договоренностей выглядит совсем не лишним», — утверждает эксперт.

Global Look Press / Jhon Paz / Xinhua

Курс на нагнетание

По мнению автора Telegram-канала, власти Колумбии «продолжают курс нагнетания обстановки в стране перед грядущими выборами».

«Им надо показать, что страна в опасности, что ей угрожают: Венесуэла, левые партизаны, наркокартели, оппозиция. При этом Колумбия переживает один политический скандал за другим. Сейчас под суд пошли бывшие высокопоставленные военные-урибисты, которые были замешаны в массовых убийствах мирного населения во время войны с FARC», — отметил он.

Эксперт отметил, что бывшие члены ультраправых отрядов самообороны (AUC), также замешанные в массовых убийствах, в своих показаниях говорят о том, что политическая верхушка Колумбии «поручала им всю грязную работу, поддерживала их и снабжала оружием».