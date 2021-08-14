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Турэксперт спрогнозировал дату открытия европейских направлений для россиян
Общество
Турэксперт спрогнозировал дату открытия европейских направлений для россиян
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Москва, 14 августа. Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян спрогнозировал дату возможного открытия европейских направлений для россиян.

По мнению эксперта, путешествия по Европе для туристов из России пока останутся недоступными. Мкртчян считает, что самое ранее, когда в европейские страны возобновится российский турпоток, это весна следующего года.

«Сейчас с целью туризма россияне едут в нешенгенские страны — это в первую очередь Кипр, Албания, Македония, Болгария, Хорватия, Черногория, единственная шенгенская страна — Греция», — заявил специалист в беседе с «Известиями».

Мкртчян уверен, что из этих стран попасть в другую страну Европы невозможно. Свою точку зрения он объяснил тем, что путешественников могут спросить о цели визита.

Власти Венгрии ранее разрешили россиянам посещать страну без ПЦР-тестов и прохождения карантина. Для этого гражданам необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.

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россия туризм европа
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