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Пьяный пенсионер ранил сына из карабина в Ленобласти
Происшествия
Пьяный пенсионер ранил сына из карабина в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 14 августа. Пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранил собственного сына из гладкоствольного карабина «Сайга». Инцидент случился в деревне Рогожа Волховского района.

В полицию обратился местный фельдшер, к которому поступил 42-летний мужчина с огнестрельным ранением щеки. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали отца потерпевшего, сообщает источник ФАН в полиции.

По словам задержанного, он выстрелил в сына на почве длительных неприязненных отношений. В отношении 65-летнего жителя Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ («Приготовление к преступлению», «Убийство»). По месту жительства пожилого мужчины были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли карабин «Сайга», патроны к нему, видеорегистратор и мобильный телефон.

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