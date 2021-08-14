Пьяный пенсионер ранил сына из карабина в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 августа. Пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранил собственного сына из гладкоствольного карабина «Сайга». Инцидент случился в деревне Рогожа Волховского района.

В полицию обратился местный фельдшер, к которому поступил 42-летний мужчина с огнестрельным ранением щеки. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали отца потерпевшего, сообщает источник ФАН в полиции.

По словам задержанного, он выстрелил в сына на почве длительных неприязненных отношений. В отношении 65-летнего жителя Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ («Приготовление к преступлению», «Убийство»). По месту жительства пожилого мужчины были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли карабин «Сайга», патроны к нему, видеорегистратор и мобильный телефон.