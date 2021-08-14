Камчатские спасатели продолжат поисковую операцию на месте крушения Ми-8 в воскресенье

Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Спасатели, военные и сотрудники Кроноцкого заповедника отчитались о проделанной работе по поиску тел погибших в субботу, 14 августа.

Итогом работы стали три поднятых на поверхность тела погибших при крушении винтокрылой машины на Камчатке. По уточненным данным, поисковую операцию продолжат во воскресенье, 15 августа, с наступлением светлого времени суток.

Представители авиакомпании «Витязь-Аэро» заявили, что готовы выплатить по одному миллиону рублей семьям, чьи родные стали жертвами трагедии в Кроноцком заповеднике. Такой информацией поделился глава региона Владимир Солодов.

Вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту рухнул в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке 12 августа. Выжить удалось лишь восьми пассажирам.