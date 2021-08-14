Действия ФРС США могут привести к экономическому кризису

Вашингтон, 14 августа. Затянутые антикризисные меры против коронавируса могут обернуться высокими рисками для американской и мировой экономики.

Центральные банки в большинстве развитых стран мира и Федеральная резервная система в Соединенных Штатах Америки прибегнули к смягчению денежно-кредитной политики. Такое решение позволило оказать помощь для экономики в моменте через добавление ликвидности. Но такие меры имеют и негативный эффект, который уже давно предвидели ведущие экономисты — перегрев экономики и высокие темпы инфляции.

Излишне продолжительное проведение мягкой денежно-кредитной политики привело к рекордным для США темпам инфляции и росту потребительских цен. В то же время переход к более жесткой политике может означать слишком большое удорожание обслуживания госдолга страны, а бизнес, залезший в долги за период пандемии, может обанкротиться.

Россия предпринимает меры, чтобы снизить урон от возможного американского кризиса: сокращает долю доллара в национальных резервах. В поддержку такой политики недавно высказались в МИД РФ.