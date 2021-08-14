Польский генерал объяснил, чем для Варшавы обернется оружейный ультиматум США

Варшава, 14 августа. Польские власти со своей крайне недемократичной политикой заставят Вашингтон отказаться от военного сотрудничества с Варшавой, заявил генерал ВС Польши Мирослав Ружаньский.

По его словам, Соединенные Штаты могут позволить себе не размениваться по мелочам в отношениях с партнерами, а потому не станут строить «обиженного ребенка». Если Варшава не пересмотрит свою политику, то может столкнуться с оружейным ультиматумом со стороны США, уверен Ружаньский.

«Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?» — приводит слова военного издание Wirtualna Polska.

На этом фоне генерал одной фразой объяснил, чем решение США обернется для Варшавы. Речь идет о крупных многомиллиардных контрактах на поставку в Польшу американской военной техники, которые будут попросту расторгнуты или заморожены. Так, польские власти уже подписали контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов. Кроме того, уже в ближайшие месяцы республика ожидает поставок зенитных ракетных комплексов Patriot по контракту, который был подписан еще в 2018 году.

Ранее Польша обвинила США в предательстве из-за «Северного потока — 2». Кроме того, по данным издания Infox, Варшава стала мстить немецким судам за участие в строительстве газопровода.