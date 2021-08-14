Правительство РФ утвердило программу льготного лизинга для сельхозпредприятий

Москва, 14 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для предприятий аграрного комплекса.

В рамках реализации программы в период с 2022 по 2023 год будет выделено 24 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

«На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса», — отмечается в сообщении правительства.

Документ устанавливает максимальный размер скидки на уровне 45% от стоимости оборудования. Однако условием для заключения документа является лизинг только новой техники. Минсельхоз определит перечень высокотехнологичного оборудования, которое будет допущено к участию в программе.

Министерство сельского хозяйства США снизило свой прогноз по урожаю пшеницы в России. Об этом сказано в августовском обзоре американского министерства.

О проблемах эстонских аграриев на фоне разрыва партнерских отношений с российскими коллегами ранее рассказало издание INFOX.