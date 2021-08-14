Испания депортировала сотни несовершеннолетних мигрантов из анклава Сеута в Марокко

Мадрид, 14 августа. Испанский анклав Сеута депортировал около 800 несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли из Марокко в середине мая.

Администрация европейского региона уточнила, что подростков вернули в королевство спустя три месяца после незаконного пересечения пограничной стены между странами. Всего в испанский анклав проникли примерно 10 тысяч мигрантов. Полицейские сопроводили несовершеннолетних к границе.

Ранее на фоне политического кризиса между Мадридом и Рабатом обострилась и миграционная проблема. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Марокко использует несовершеннолетних для нарушения границ.

В мае королевство ослабило пограничный контроль, поэтому тысячи беженцев проникли в анклав Сеута, среди которых насчитали как минимум полторы тысячи несовершеннолетних. Мадрид не исключил, что таким образом Рабат давит на Испанию из-за Западной Сахары.

В июне Европейский парламент проголосовал по резолюции, которая обвинила Марокко в использовании несовершеннолетних как инструмента политического давления на Мадрид. По мнению депутатов ЕП, незаконное и массовое перемещение беженцев в анклав Сеута подвергло жизни подростков опасности, поскольку многие пытались попасть на европейскую землю вплавь.

Согласно резолюции, миграционная проблема между странами лишь следствие приветствия Мадридом генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали, выступающего за независимость Западной Сахары от королевства. По его мнению, только референдум поможет спорной территории.

В ответ министр иностранных дел Марокко Насер Бурита назвала Ибрагима Гали «насильником, на котором отпечаток рабства, пыток, военных преступлений, вербовки детей, геноцид». По ее словам, Испания знала, кого приглашала в страну на лечение. Однако европейскому государству стоит задаться вопросом, готов ли Мадрид ради данного человека пожертвовать отношениями с Рабатом.