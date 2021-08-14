Россиянам назвали города с самыми вкусными блюдами в ресторанах

Москва, 14 августа. Рейтинг городов с самыми вкусными блюдами в ресторанах появился в России. Специалисты провели исследование, опросив 9 тысяч человек по всей стране.

Где отведать самые вкусные блюда, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Исследователи пришли к выводу, что самая вкусная еда находится в ресторанах Казани. Этот город набрал 4,5 балла из 5 и возглавил рейтинг.

На втором месте, набрав 4,3 балла, расположились Тюмень, Ульяновск, Махачкала, Рязань, Оренбург и Краснодар. При этом в рейтинге по самым приятным ценам победу одержали рестораны Набережных Челнов. Отметим, что две столицы России — Москва и Санкт-Петербург — заняли только 4 место.

Опрос проводился с 6 июня по 3 августа 2021 года. В каждом городе было опрошено по 500 человек, а в Москве и Петербурге — по 1000.

Как ранее стало известно, в России назвали регион, в котором чаще всего пользуются услугой доставки еды. Доставка продуктов из гипермаркетов и кафе популярнее всего у москвичей.