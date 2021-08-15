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«У него хорошие шансы»: политолог Простаков предрек Шугалею успех на выборах в ЗакС
Общество
«У него хорошие шансы»: политолог Простаков предрек Шугалею успех на выборах в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Эксперт Фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН высоко оценил шансы Максима Шугалея на победу в выборах в ЗакС Петербурга. По его словам, имидж и внятная предвыборная программа помогут национальному герою стать депутатом.

Напомним, известный социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и будет баллотироваться от пятого одномандатного городского округа.

«Максим Шугалей, тесно связанный в общественном сознании с темой борьбы с беззаконием и насилием, мог бы активно и компетентно включиться в работу на данном направлении. Кроме того, известна и благотворительная деятельность Шугалея. Помощь людям с ограниченными возможностями в России, гуманитарная миссия по оказанию поддержки медицине в Ливии дают еще одно возможное направление политической активности. Стало широко известным и предложение Шугалея лишить депутатов Законодательного собрания зарплаты. На фоне борьбы с социальным неравенством данная инициатива также может послужить бонусом для кандидата», — поделился мнением Простаков.

«У него хорошие шансы»: Политолог Простаков предрек Шугалею успех на выборах в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  МБХ медиа

Политолог добавил, что Шугалей уже получил определенный опыт работы с законодательными и исполнительными органами власти, поэтому можно не сомневаться в его способности внести в перечисленные выше сферы улучшения в ходе политической карьеры.

«В то же самое время на региональном уровне тяжело конвертировать известность, больше связанную все-таки с внешней политикой, в победный результат. Поэтому все решат последние недели избирательной кампании, в ходе которой у Шугалея будут хорошие шансы, если получится создать еще более близкий для местного избирателя образ кандидата и теснее связать его с актуальной региональной повесткой», — резюмировал эксперт.

Ранее политический аналитик Роман Романов прокомментировал успех кандидата и оценил его шансы на победу. По его словам, Шугалей вероятнее всего сможет стать депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга.

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