Появились подробности восстановления МакSим после длительной комы

Москва, 14 августа. Певица МакSим вернулась домой после двухмесячной госпитализации и комы на фоне поражения легких. Журналисты вспомнили, как врачи боролись за здоровье поп-звезды.

Состояние здоровья певицы Марины Максимовой (МакSим) на два долгих месяца приковало к себе внимание поклонников и прессы. Артистка была госпитализирована с пневмонией и симптомами заражения коронавирусом, но долгое время тесты показывали отрицательный результат. Тем временем, самочувствие исполнительницы ухудшалось: тогда врачам пришлось ввести Максимову в искусственную кому. Однако поражение легких артистки не внушало оптимизма: сначала звезда была подключена к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО из-за низкого насыщения крови кислородом.

На фоне тревожных прогнозов и отсутствия подробностей о ее лечении, певицу перевели в клинику №52, где она пришла в себя спустя время благодаря усилиям медиков. Недавно главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отметил профессионализм московских врачей, сообщает радио kp.ru.

«Я знаю, кто ее лечит, и горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. И не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда: это и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — заявил врач.

Как только Максимова пришла в себя, она удивила своей просьбой. Первое, что заказала исполнительница после долгого медикаментозного сна, — мороженое.

Теперь МакSим проходит реабилитацию после выписки из больницы. Менеджер певицы Яна Богушевская отметила, что артистке предстоит длительное восстановление, поэтому звезда вернется на сцену не ранее, чем через год, передает издание «Вечерняя Москва».