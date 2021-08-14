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Защитники климата требуют новых трат от Конгресса США
США
Защитники климата требуют новых трат от Конгресса США
Global Look Press  /  Paul Weaver / Keystone Press Agency

Вашингтон, 14 августа. Группы экологических активистов заявляют о начале кампании давления на ряд конгрессменов от Демократической партии с требованием выделить больше денег на программы, направленные на борьбу с климатическими изменениями.

По словам активистов движений Sunrise и Zero hour, они хотят добиться изменения рассматриваемого демократами широкого инфраструктурного плана стоимостью, 3,5 трлн долларов и включения в него ряда программ, которые призваны остановить глобальное потепление.

Представители экологических организаций заявляют, что они разочарованы стремлением Демократической партии принять усеченный двухпартийный инфраструктурный план. Они говорят, что желание договориться с республиканцами в Конгрессе не должно идти вразрез предвыборным обещаниям команды президента Байдена.

«Прогрессисты должны придерживаться линии против умеренных компромиссов, которых недостаточно, чтобы остановить изменение климата», — говорит соучредитель Zero Hour Занаги Артис.

Молодежные лидеры говорят о том, что они поддержали кандидата от демократов на прошедших президентских выборах и теперь ожидают от него выполнения своих обещаний, связанных с климатической повесткой.

Президент прогрессивного движения NextGen, которое призывает молодежь участвовать в выборах, Кристина Цинцун Рамирес, призывает участников движения связаться со своими сенаторами, чтобы таким образом лоббировать принятие климатического законодательства.

В свою очередь активисты Sunrise заявили о своей готовности использовать тактику телефонного терроризма: они намерены атаковать звонками, сообщениями и электронными письмами ряд демократических конгрессменов, от которых зависит принятие решения по климатической повестке.

Одной из целей для своих атак члены движения Sunrise называют сенатора Джо Манчина, умеренного демократа, представляющего консервативный штат Западная Вирджиния. Манчин, который фактически имеет право вето на демократическую повестку, выразил сомнения в целесообразности выделения средств на борьбу с изменениями климата.

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Федеральное агентство новостей  / 

Другими целями усилий активистов являются сенатор Шеррод Браун, близкий к Байдену прогрессист из Огайо, и член Палаты представителей Ричард Нил, один из руководителей комитета по расходам.

При этом Эллен Скиалес, пресс-секретарь движения Sunrise заявила, что «трех с половиной триллионов долларов недостаточно, чтобы остановить климатический кризис», продемонстрировав солидные аппетиты экоактивистов.

Инфраструктурный план, включающий обширную экологическую модернизацию США, был одним из основных предвыборных обещаний президента Байдена. В настоящее время голосования в Палате представителей ожидает план стоимостью в 1 трлн долларов, который был согласован демократами и республиканцами. В месте с тем представители Демократической партии заявляют о необходимости принять более амбициозную программу, которая предусматривает инвестиции в «зеленую» энергетику и отказ от ископаемого топлива. Для ее реализации необходимо выделение 3,5 трлн долларов.

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