Защитники климата требуют новых трат от Конгресса США

Вашингтон, 14 августа. Группы экологических активистов заявляют о начале кампании давления на ряд конгрессменов от Демократической партии с требованием выделить больше денег на программы, направленные на борьбу с климатическими изменениями.

По словам активистов движений Sunrise и Zero hour, они хотят добиться изменения рассматриваемого демократами широкого инфраструктурного плана стоимостью, 3,5 трлн долларов и включения в него ряда программ, которые призваны остановить глобальное потепление.

