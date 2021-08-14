Стоимость биткоина приблизилась к отметке в 48 тысяч долларов

Москва, 14 августа. Криптовалютный рынок начинает восстановление после нескольких крупных падений за последние несколько месяцев.

Курс первой криптовалюты достиг 48 144 долларов к полудню 14 августа, свидетельствуют данные крупнейшей криптобиржи Binance. Рост продолжается с 20 июля — за это время стоимость BTC выросла на 64%. Об этом сообщает РБК.

Возросший интерес к криптовалюте и восстановление майнинговых мощностей привел к тому, что сеть увеличила сложность расчета на 7%, до 15,56 триллиона хешей. Пиковая отметка в мае текущего года была почти вдвое больше, чем текущая.

Рынок восстанавливается на фоне позитивных новостей о криптовалютном мире. Одной из таких стало известие об адаптации технологии в сети кинотеатров AMC Theatres. Владельцы анонсировали возможность купить билет в кино за биткоины.

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